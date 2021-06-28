أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، منذ قليل، شروط القبول النهائية في 21 مدرسة تكنولوجية تطبيقة في جميع المحافظات 2021، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2020-2021، حيث سيجري فتح باب التقديم للطلاب يوليو المقبل، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شروط القبول النهائية في 21 مدرسة تكنولوجية تطبيقة في جميع المحافظات 2021

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان رسمي له، شروط القبول النهائية في 21 مدرسة تكنولوجية تطبيقة في جميع المحافظات 2021، وضعت بما يناسب الطلاب، لقبول الطلاب الحاصلين على شهادة الإعدادية، للعام الدراسي 2020-2021، لإعداد خريج قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيًا، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب بشكل كلي لمواكبة متطلبات ومهارات القرن الواحد والعشرين بما يتناسب مع التطورات العالمية.

وزير التعليم: عناوين وأماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر وضعت بما يناسب الطلاب

ومن جهته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، إن عناوين وأماكن مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مصر، مناسبة وعادلة، مؤكدا أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية خلال 3 سنوات فقط من تاريخ إطلاقها لاقت الكثير من إقبال الطلاب للالتحاق بها، ففي العام الدراسي الواحد يتقدم نحو 20 ألف طالب وطالبة للالتحاق بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، ليتم اختيار ما لا يزيد عن 4000 طالب وطالبة، ممن تنطبق عليهم الشروط ويتم اجتياز اختبارات القبول التي يتم وضعها من قبل وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية والمقابلات الشخصية يخضع لها الطلاب وتعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي الوحدة وممثلي الشركاء الصناعيين بكل مدرسة.

وترصد «الوطن»، شروط القبول النهائية في 21 مدرسة تكنولوجية تطبيقة في جميع المحافظات 2021، وهى كالتالي:

1- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين من إدارة قويسنا بمحافظة المنوفية وإدارة بنها بمحافظة القليوبية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

2- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

3- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

4- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

5- مدرسة إلكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

6- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين من محافظتي الشرقية والإسماعيلية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

7- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين من محافظة الشرقية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

8- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

9- مدرسة أي-تك للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

10- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

11- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان:

- يتاح التقديم للبنين من جميع محافظات الجمهورية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

12- مدرسة بي.تك للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

13- مدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

14- مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

15- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

16- مدرسة ريادة للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة بورسعيد.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

17- مدرسة مجموعة فولكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

18- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

19- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

20- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظة الأسكندرية.

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 210 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 - 2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

21- مدرسة ظهر للتكنولوجيا التطبيقية:

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات القناة ( الإسماعيلية، بورسعيد، السويس).

- أن يكون المتقدم حاصل على مجموع لا يقل عن 230 بالشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 -2021.

- ألا يزيد عمره عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.