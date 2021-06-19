تعرف على سبب عدم الإعلان عن أوائل طلاب الشهادة الإعدادية بأسوان

أكد الدكتور خالد قبيضي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، أن ما تم تداولته على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحاصلين على الدرجات النهائية في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/2021 غير دقيق، لافتا إلى أن العدد كبير هذا العام فعلاً كبير مقارنة بالأعوام الماضية، ولم يُعلن حتى أوائل الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، ويتم حالياً مراجعة وتحليل النتيجة قبل الإعلان عنها.

جاء ذلك فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، اليوم، على هامش زيارة القبيصي وتفقده للجان امتحانات الدبلومات الفنية بأسوان، الذى أكد أن امتحانات الدبلومات الفنية تسير بانتظام ولم يشتك أحد منها، حيث تمت مراجعة كل كبيرة وصغيرة قبل وأثناء الامتحانات.

وكان القبيصي عقد اجتماعًا موسعًا برؤساء لجان الدبلومات الفنية والمراقبين الأوائل بإدارة أسوان، مساء أمس، بقاعة اجتماعات ديوان المديرية، وبالتوزاى تم التواصل مع باقي الإدارات التعليمية عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك بحضور الدكتور نبيل جعفر وكيل المديرية ، ومحمد شرف مدير عام التعليم الفنى، وجمال عيسى مدير إدارة أسوان التعليمية، وذلك لمناقشة استعدادات المديرية لامتحانات الدبلومات الفنية التى تنطلق غدانطلقت اليوم السبت الموافق ١٩ يونيه.

وتابع القبيصي أنه تم تجهيز المقار الامتحانية والاستراحات وإمدادها بكل الأجهزة والمستلزمات التى تضمن أجواء تربوية ملائمة لأبنائنا الطلاب وزملائنا المنتدبين لأعمال الامتحانات، مؤكداً على أهمية مراعاة القواعد والتعليمات العامة المنظمة لسير العمل داخل اللجان، حيث تم التأكيد على الالتزام بالجدية والإنضباط داخل اللجان، وحسن معاملة أبنائنا الطلاب، وتذليل أى عقبات قد تواجههم، وتوفير المناخ المناسب لهم والتصدى لمحاولات الغش.

وشدد على رؤساء اللجان حسن اختيار حجرة الكنترول والتأكد من وصول أوراق الإجابة بأرقام استماراتها وبالأعداد الكافية وأنها سليمة وصحيحة وضرورة فرزها بوقت كافى قبل تسليمها للطلاب لتفادى أى مشكلات قد تحدث مثل تداخل أرقام الاستمارات ، كما تم الإشارة إلى أهمية إعلان جدول الامتحان بمكان ظاهر بكل لجنة، مشدداً على ضرورة الإلتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان وخارجها، بما يضمن سلامة جميع الطلاب والعاملين باللحان.