بعد 7 سنوات من المحاكمة.. تنفيذ حكم الإعدام على متهمين ذبحا سائق توك توك وسرقاه

نفذ «عشماوي» بمصصلحة السجون، أمس، حكم إعدام على كل من مصطفى رياض عبد الشافى محمد بكير،20 سنة، عامل، ومحمود شريف رجب، 20 سنة، ميكانيكى دراجات نارية، في سجن استئناف القاهرة ونقلت جثتيهما لمشرحة زينهم تمهيدا لتسليمهما لذويهما، وجاء ذلك بعد مرور 7سنوات على قيامهما بقتل أحمد طارق محمد، 20 سنة، عامل في شبين القناطر، من أجل سرقة دراجته النارية «توك توك» وألقيا جثته في أحد المصارف.

بداية الواقعة

ترجع الواقعة إلى شهر سبتمبر من عام 2014 حينما تلقى مأمور مركز شبين القناطر بالقليوبية بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة ملقاة على جانب الطريق الزراعى بناحية عزبة ذو الغفار بدائرة المركز، وبتكثيف الجهود تبين أنها جثة المدعو أحمد طارق محمد «20 سنة»، عامل زراعى، ومقيم بمشتول السوق محافظة الشرقية، وبمناظرتها تبين وجود جرح ذبحي بالرقبة، ونقلت الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح لبيان سبب الوفاه، وصرحت بالدفن وطلبت من المباحث سرعة ضبط الجناه.

التحريات: عامل وميكانيكي وراء ذبح سائق لسرقة التوك توك

وعلى الفور تشكل فريق بحثي بحث وتوصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مصطفى رياض عبد الشافى محمد بكير، 20سنة، عامل، ومحمود شريف رجب، 20 سنة، ميكانيكى دراجات نارية، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات، اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا أنهما قررا سرقة الدراجة النارية «توك توك» الخاص بالمجني عليه، وتم الترتيب لسرقتها وشراء أسلحة بيضاء لتهديده بها كى يترك الدراجة النارية ويهرب بعدما يشاهدها، وأضاف المتهم الأول، أنه يوم الواقعة اتصل بالمجني عليه من هاتفه المحمول وطلب منه الحضور لتوصيله وعندما حضر المجني عليه وجلس معهما شاهد الغدر منهما، فحاول أخذ مفتاح الدراجة النارية وهرب في الزراعات، فتتبعاه وأمسكا به وسددا له عدة طعنات بالأسلحة البيضاء، وعندما سقط على الأرض قاما بذبحه، وأخذا الدراجة النارية وهربا.

الجنايات تصدر حكمًا بالإعدام.. والنقض تؤيد إعدامهما

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 11690 إدارى مركز شبين القناطر لسنة 2014 م وأخطرت النيابة وتولت التحقيق، وقررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالإعدام، وبالطعن أمام محكمة النقض أيدت حكم الإعدام، وصباح أمس نفذت مصلحة السجون حكم الإعدام ونقلت جثتيهما إلى مشرحة زينهم تمهيدا لتسليمهما لذويهما.