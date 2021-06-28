أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الشروط النهائية للقبول في مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 2021، مؤكدة أن التنسيق لهذه المدارس يتم على أساس درجات الطالب في امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية، مؤكدة أن هذه المدارس تعمل على تأهيل الطالب لاحتياجات سوق العمل، من خلال مجموعة من التدريبات العملية خلال فترة الدراسة بالتعاون مع الشريك الصناعي لها، مشيرة إلى أنه يمكن للطلاب الحصول على فرصة عمل بسهولة بعد التخرج من هذه المدارس، لافته إلى أن التقديم لها يبدأ اعتباراً من أول يوليو المقبل.

ترصد «الوطن» في السطور التالية الشروط النهائية للقبول في مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

- يجب أن يكون المتقدم لهذه المدارس حاصل على مجموع لا يقل عن 250 بالشهادة الإعدادية 2021.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

- يجب ألا يزيد عمر الطالب عن 18 عام في أول أكتوبر 2021.

- تحديد درجة القبول يتم من خلال وحدة وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

- يتم التقديم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الإلكتروني.

- يجب أن يجتاز الطالب اختبارات القبول التي يتم تحديدها.

-يجب أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

-يجب أن يجتاز الطالب الكشف الطبي.

مميزات الالتحاق بمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

-حصول الطالب على شهادة مصرية ذات جودة عالمية.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة في شركات الشريك الصناعي.

-فرص تعيين في شركات الشريك الصناعي بعد التخرج.

تخصصات مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

-الذكاء الإصطناعي.

-المراقبة والإنذار.

-الألعاب الرقمية.

-الفنون الرقمية.

مناهج مدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 2021:

-العلوم الأساسية والثقافية في مجالات التخصص.

-العلوم الفنية المتخصصة.

-التدريب العملي أثناء فترة الدراسة.

سنوات الدراسة

-الدراسة في هذه المدرسة تصل إلى 3 سنوات.

الشريك الصناعي لمدرسة HST للتكنولوجيا التطبيقية 2021

-شركة HST لأنظمة الإلكترونية والتكنولوجيا.