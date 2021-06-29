حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الحمل مخلص في الحب ويعطي كلّ ما لديه، إلا أنّه يحب التملّك والسيطرة على الحبيب وفرض آرائه عليه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزل الصحة ومن المهم اليوم أن تهتم بصحتك وسلامتك، وأن تنظم جهودك وتعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تتجنب الانفعال سريعا ويجب ألا تعلن خططك وأخبارك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة سوسن بدر ويوافق تاريخ ميلاده 1 أبريل.