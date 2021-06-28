رغم الحرب.. اليمن السادس عربيا في إرسال السياح لمصر خلال يونيو الجاري

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إنه بالرغم من الحرب الدائرة فى اليمن إلا أنه احتل المركز السادس عربيا فى إرسال السياح لمصر خلال شهر يونيو الجارى، مضيفا أن السعودية كانت أكثر الدول العربية إرسالا للسياح خلال هذا الشهر وبعدها الكويت والإمارات والأردن والعراق ثم اليمن فى المركز السادس، موضحا أن هناك طفرة فى أعداد السياح اليمنيين الوافدين لمصر خلال هذا العام.

أعداد السياح العرب تسير بشكل تصاعدى

وأشار «فاروق» في تصريحه لـ«الوطن» إلى أن الحركة السياحية الوافدة من الدول العربية لمصر تسير بشكل تصاعدى، لافتا إلى أن هناك أعدادا جيدة من السياح العرب ستزور مصر خلال شهرى يوليو وأغسطس المقبلين أكبر من التى زارت المقصد المصرى خلال الشهر الجارى، موضحا أن غالبية السياح العرب الوافدين لمصر حاليا يقيمون بفنادق القاهرة.

رفع نسب إشغال الفنادق

وأوضح «فاروق» أن نسب الإشغال بالعديد من فنادق القاهرة وصلت إلى 100% من النسبة التي حددتها وزارة السياحة لاستقبال النزلاء بالمنشآت الفندقية، والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية القصوى للفندق، وذلك بسبب زيادة السياحة العربية، مطالبا وزارة السياحة والآثار بزيادة تلك النسبة خلال الفترة الحالية إلى 70% خاصة أن الشهور القليلة المقبلة ستشهد زيادة فى الحركة السياحية الوافدة لمصر بفضل عودة السياح العرب لزيارة المدن السياحية المصرية، خاصة القاهرة وشرم الشيخ والإسكندرية والساحل الشمالى، فضلا عن العودة المرتقبة للسياح الروس خلال الأسابيع المقبلة وهو ما يستوجب زيادة فى أعداد الغرف الفندقية المتاحة حتى لا تحدث أزمة فى تسكين السياح بالفنادق.

وأشار رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إلى أن عودة السياحة العربية لمصر مهمة جدا، خاصة أن السائح العربى من ذوى الانفاق المرتفع، كما أن متوسط إقامته بالفنادق المصرية يتراوح بين أسبوع و10 أيام، فضلا عن أنه مكرر الزيارة حيث يزور المقصد المصرى أكثر من مرة فى العام.