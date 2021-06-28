«بوتكس وخناقة وأغنية».. أحمد سعد «تريند» لا يتوقف

أثار الفنان أحمد سعد، خلال الساعات الماضية جدلًا واسعا، بعد نشر بعض الصور له، عبر حسابه على «إنستجرام»، بعد أيام قليلة من تصدره الـ«تريند»، عقب طرح أغنيته الجديدة «ملوك»، التي احتلت المرتبة الثانية عبر موقع نشر الفيويدهات الشهير «يوتيوب»، وكسرت حاجز المليون مشاهدة. ونعرض في السطور التالية أبرز المواقف التي أثارت جدلًا حول أحمد سعد وجعلته يتصدر «التريند» خلال الشهرين الماضيين.

صور جديدة مثيرة للجدل

وخلال الساعات الماضية، نشر أحمد سعد صورا عبر حسابه على «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «شوف شوف كنا فين وبقينا دلوقتي فين»، لتثير هذه الصور جدلًا كبيرًا حيث ظهرت على وجهه علامات «البوتكس».

أغنية جديدة تتصدر «يوتيوب»

ويوم الخميس الماضي، تصدر الفنان أحمد سعد «يوتيوب» مصر، بأغنيته الجديدة «ملوك»، التي تجمعه بمطربي المهرجانات «عنبة ودوبل زوكش» التي تقول كلماتها: «أنا مش شايف فيكم حد.. أنتم عيال عايشين على الحك.. كل الناس عارفاكوا على القد.. كل الناس عارفة إني غشيم.. عمري في يوم ما احتاجت لحد.. مش تفخيم والله بجد.. واقف وسط الكل أسد.. متربتش إني أبقى لئيم.. فالتنفيذ عندي الصواريخ.. أنا عناب ياسطى المريخ.. وسط حروبي بضرب بوازيك.. وسط بلادي بكتبلي تاريخ.. حبيبي بابا حضرنا جينا عصابة».

والأغنية صُورت بطريقة «الفيديو كليب»، وأخرجها المخرج حسين شعبان.

مشاجرة في «بنزينة»

ومطلع يونيو الجاري، أثار أحمد سعد، الجدل بعد أن دخل في شجار مع أحد الأشخاص في «بنزينة»، حيث قالت شاهدة عيان في منشور لها عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «كنت في بنزينة مصر جنب داون تاون، وشوفت شاب صغير في العشرينيات كان معدي من ورا عربية بيضا والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قال له خلي بالك وإنت راجع يا حبيبي، واتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان وقال له: بتكلم مين كدة يلا؟»، لافتة إلى أن الأمور تصاعدت بين الطرفين، ما أدى إلى اعتداء أحمد سعد على الشاب.

المشكلة تنتهي بالاعتذار

هذا، وانتهت هذه المشكلة بالتصالح، واعتذار الفنان أحمد سعد للشاب، خاصة وأن الشرطة لم تتلقَ أي بلاغات من الشاب أو الفنان أحمد سعد بشأن ما تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي.