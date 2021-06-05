خناقة أحمد سعد.. ضرب شاب في «بنزينة» واعتذر

استحوذت خناقة أحمد سعد وشاب في محطة وقود «بنزينة» بجانب مول تجاري شهير في التجمع الخامس على اهتمامات الجمهور خلال الساعات الماضية، حيث تحدثت شاهدة عيان عن أن الفنان أحمد سعد اعتدى بالضرب على الشاب ومزق له تيشرت، بينما أنكرت مصادر مقربة من الفنان حدوث اعتداء بالأيدي وقالت إن الخلاف كان عبارة عن تلاسن وانتهى بالاعتذار خاصة من أحمد سعد للشاب، ولم يجر تحرير أي محاضر في الشرطة.

تفاصيل خناقة أحمد سعد مع شاب

وقالت شاهدة العيان على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «النهاردة كنت في بنزينة مصر جنب داون تاون، وشوفت شاب صغير في العشرينيات كان معدي من ورا عربية بيضا والعربية كانت بترجع بسرعة كانت هتخبط الولد، فالولد كرد فعل طبيعي قال له خلي بالك وأنت راجع يا حبيبي، واتضح إن اللي كان راكب العربية الفنان أحمد سعد، فذهب إليه الفنان وقال له: بتكلم مين كدة يلا؟».

وأضافت: «وطبعًا الولد رد عليه قال له: يلا؟.. بكلمك أنت، وطبعًا الكلام ما جاش على هوا ولا على كرامة أحمد سعد اللي ضرب الولد بالقلم قدام أمه وأخته والناس كلها في البنزينة، ووقّعه على الأرض قدام عربيتي بالضبط وقطع له تيشرته، وكرد فعل طبيعي مني أنا وأختي حاولنا نوقفه بالكلام، فرد علينا بشتائم قذرة جدا وابتسم ومشي بالعربية، الموقف ده بين لي قد إيه إحنا بندي قيمة لأشخاص متستاهلش وبنسيبهم يعيشوا وسطينا عادي جدا».

مصدر: لا توجد محاضر بالشرطة

ومن جانبه، قال مصدر أمني إن الشرطة لم تتلق أي بلاغات من الشاب أو الفنان أحمد سعد بشأن ما تداوله رواد منصات التواصل الاجتماعي بحدوث مشاجرة بينهما داخل محطة وقود في القاهرة الجديدة، وفي حالة ورود أي محاضر سوف تتخذ أجهزة الأمن الإجراءات القانونية فيها بإحالتها إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.