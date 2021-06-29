رئيس جامعة الأقصر يترأس اجتماع إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس

عقد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر، اجتماعا مع مجلس إدارة تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة، وذلك لمناقشة المستجدات وبعض متطلبات المركز.

وافق المجلس على قرارات عدة كان أبرزها، إضافة دورات القطاع الطبي التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات إلى دورات المركز المعتمدة، وكذلك الموافقة على تحديد مدة 15 ساعة للدورة التدريبية الواحدة، والتي يجري تنفيذها «أون لاين» على مدار يومين بواقع سبع ساعات ونصف في اليوم الواحد أو على ثلاثة أيام بواقع 5 ساعات لليوم الواحد في الفترة الصباحية أو المسائية وذلك حسب حاجة العمل ورغبة المتدربين.

ومن جانبه، وعد رئيس الجامعة بتذليل كل العقبات التي تواجه عمليات التدريب الهادف، للنهوض بالجامعة والمجتمع المدني.

وكان الدكتور محمد محجوب رئيس جامعة الأقصر افتتح مشروعات تخرج طلاب قسم الترميم بكلية الآثار افتتح مشروع التخرج لطلبة قسم الترميم بكلية الآثار بحضور الدكتور بدوي إسماعيل، عميد الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأنتج طلاب قسم الترميم بآثار الأقصر، أكثر من 45 مشروع تخرج تنوعت ما بين العجلة الحربية، ونموذج لانقاذ الآثار الغارقة، وقناع الملك توت عنخ آمون، وبعض اللوحات والتماثيل، ونافورة مياه، ورأس الملكة نرفتيتي.

وأشاد رئيس الجامعة، بما رآه من مستوى متميز سواء من ناحية التعليم والتدريب الراقي أو من جانب المواهب التي يتميز بها الطلاب، موصيا بوضع بعض منها لتزيين بعض الكليات والإدارة المركزية لجامعة الاقصر، مؤكدا حرصه على المشاركة فى مثل هذه الفاعلية التي تأتى من منطلق تأكيده الدائم على انه لا يتعامل مع الطلاب معاملة استاذ وطالب وانما معاملة الاب لأبنائه مشدداً على أي نجاح يحققه الطلاب هو نجاح شخصي له وأن إدارة الجامعة تضع نصب عينيها مصلحة الطلاب فى جميع قراراتها.

وفي ختام الحفل، شاهد الدكتور محمد محجوب، فيلما تسجيليا يعرض كواليس تنفيذ وإنتاج مشروعات التخرج، مقدرا جهود أعضاء هيئة التدريس الذين ينسب لهم الفضل أولا وأخيرا في انتاج هذه المشروعات المتميزة، مصدرا تعليماته بإحياء نشاط مركز التراث بالكلية.