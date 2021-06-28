فرق إنقاذ: من المحتمل وجود ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار في فلوريدا

أفادت قناة «العربية» في نبأ عاجل، بأن فرق الإنقاذ الأمريكية أعلنت منذ قليل إنه من المحتمل وجود ناجين تحت أنقاض المبنى المنهار في فلوريدا.

يذكر أن السلطات المحلية في ولاية «فلوريدا» قالت إن انهيار مبنى سكني شمال «ميامي بيتش»، أدى إلى مقتل شخص على الأقل، فيما لا يزال 99 شخصًا في عداد المفقودين.

وقال مسؤولون بالولاية الأمريكية، في تصريحات إعلامية، إنه لا تزال فرق الإطفاء والإنقاذ، تقوم بعمليات البحث عن ناجين في أطنان من الأنقاض.

وأشار حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون ديسانتيس، إلى احتمال وجود المزيد من القتلى والمصابين تحت الأنقاض.

فيما كشف قائد الشرطة في «ميامي ديد»- الواقعة في الجزء الجنوبي الشرقي من ولاية فلوريدا- فريدي راميريس، أنه جرى تحديد مكان تواجد 53 شخصًا.

وتعمل العشرات من وحدات الإنقاذ للمساعدة في الوصول إلى السكان المحاصرين، فيما قال رجل جرى إجلاؤه من فندق قريب، إن «المبنى، أحد هذه المباني الضخمة ذهب! ذهب بأكمله. يا إلهي. هذا أكثر شيء مجنون رأيته في حياتي».

ونقلت وسائل إعلام محلية، أن البعض قد يكونوا عالقين بين الأنقاض، مضيفة أن رجال الإطفاء استخدموا سلالم محمولة على شاحنات للوصول إلى الأشخاص العالقين على الشرفات، وقاموا أيضًا بتفتيش طابق تلو الآخر، بحسب صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية.