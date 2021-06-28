«الإنتاج الحربي»: الأتوبيس الكهربائي سيتاح أول أكتوبر

قال محمد عيد بكر، المتحدث باسم وزارة الإنتاج الحربي، إن المصريين يكون لديهم أملًا عندما تُصنع مصر أي شيء، وتصنيع أول أتوبيس كهربائي بأيد مصرية، نموذج للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وهي إحدى الشركات الكبيرة التي تصدر لإنجلترا، والجميع يفخرون بها، لافتا إلى أن الإنتاج سيكون متاحًا أول أكتوبر.

وأضاف «بكر»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، الاثنين، أن الأهم من ذلك، أنهم جربوا الأتوبيس خلال الثمانية أشهر الماضية، لبيان مدى ملائمته للظروف الجوية في مصر، واستخدمه نحو 35 ألف شخص خلال الفترة الماضية.

وتابع: أنهم صمموا الأتوبيس بشكل يناسب المصريين، والتصميم مصري بنسبة 100%، لافتًا إلى أن الإنتاج سيتاح في السوق المصري أمام جهات وشركات النقل والسياحة، معربا عن أمله في انتشار الأتوبيس في كل ربوع مصر، ومحافظات الجمهورية.

ولفت إلى أن استراتيجية الدولة عموما، في التحول إلى الطاقة النظيفة، أمر تعمل عليه كل أجهزة الدولة، وتوفير حافلة تعمل بالكهرباء أمر جيد جدًا.

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الاثنين، بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل «mcv»، إيماناً من وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص، حيث حضر الاحتفال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وهم: اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و خالد عبد العال، محافظ القاهرة ورئيسى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وكريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل.

ونتج عن التعاون المشترك بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة mcv، إنتاج أول أتوبيس كهربائى مصرى بأيدى مصرية، من منطلق رؤية مصر 2030 ومواكبة التطور العالمى لصناعة الأوتوبيسات التى تعمل ببدائل الوقود والتحول للعمل بالكهرباء، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث، خاصةً وأن الشركة تعمل فى هذا المجال منذ 25 عاما، ويستهدف هذا التعاون إبراز مدى تعاون الدولة ممثلة في وزارة الإنتاج الحربى والقطاع الخاص ممثل في شركة صناعة وسائل النقل mcv.