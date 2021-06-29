حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يتميز مولود برج الجدي بالعقلانية، كما أنه يحب العائلة ويقسدها، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في منزل العلاقات يمدك اليوم بطاقة ذهنية تساعدك على القيام بلقاءات مهمة.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك اليوم طاقة عاطفية وتنجح في اجتذاب الجنس الآخر.

مشاهير برج الجدي

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.