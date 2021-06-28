حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج الجدي الدّقة في المواعيد والالتزام الشديد بالوقت، وحبه لعمله وتأديته له بحرفيّة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تجتهد وتضاعف تركيزك، وراجع جيدا حساباتك وأعمالك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

اليوم تنصحك الأفلاك أن تحافظ على لباقتك وتركيزك وتنفعك موهبتك العملية.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة غادة عادل، ويوافق تاريخ ميلادها 25 ديسمبر.