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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الإثنين 28 يونيو 2021
حظك اليوم برج الدلو

حظك اليوم برج الدلو

مولود برج الدلو يتسم بخفة الدم والكرم، وهو سريع البديهة ومخلص في عمله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

رغم الضغوط، عطارد في وضع داعم ويمدك ذلك بروح إبداع وتجد منافذ عديدة للانطلاق.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، القمر ما زال في برجك وما زالت الفرصة أمامك لتؤثر فيمن تحب، واليوم تحرص على التفاهم مع الطرف الآخر بهدوء.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان سعد الصغير، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

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