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محمود مسلم

حظك اليوم الاثنين 28-6-2021 برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:17 ص | الإثنين 28 يونيو 2021
حظك اليوم برج الحوت

حظك اليوم برج الحوت

الكرم والعطاء من أبرز مميزات مواليد برج الحوت، فضلا عن أنه يمتلك قدرًا كبيرًا من العطف والحنان، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم يجب أن تعتني بصحتك وتنظم جهودك، من المهم أيضا ألا تعلن خططك وتجنب الزهو بنفسك لتنجح مساعيك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

قد تميل اليوم للعزلة وتنفعك مهارتك في الهروب بذكاء من الحديث عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة أمل حجازي، ويوافق تاريخ ميلادها 20 فبراير. 

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