حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج القوس على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج القوس الانطلاق والسفر، تقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة، حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وذلك وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

ينصحك الفلك أن تعتمد على نفسك ولا تنتظر كثيرا ممن حولك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وتطالبك الأفلاك بالصبر لفترة حتى تتحسن الأمور.

مشاهير برج القوس

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان هاني شاكر، ويوافق تاريخ ميلاده 21 ديسمبر.