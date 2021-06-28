«القومية للإنتاج الحربي»: الأتوبيس الكهربائي موفّر وبه إنترنت و«USB»

قال المهندس محمد صلاح، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، إن الأتوبيس الكهربائي الذي أعلنت عنه وزارة الإنتاج الحربي، يعتبر أول عينة، بالتعاون بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل «mcv»، وهي متخصصة في إنتاج الحافلات منذ 25 سنة، وتصدر نحو 60% من إنتاجها، وحافلاتها حاليًا تسير في شوارع لندن، مشددًا على أنها شركة مصرية.

توجه للتعاون مع القطاع الخاص

وأضاف «صلاح» في مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد الفضائية، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك توجه لدى الدولة للشراكة مع القطاع الخاص، وهذا الأتوبيس مُصنع بنسبة مكون محلي 60%، وخضع للتجربة لمدة 8 شهور، واستقله خلال هذه الفترة حوالي 40 ألف راكب، وتشغيله أوفر من الحافلات التي تعمل في السولار، بحوالي 40% من إجمالي تكلفة التشغيل، وكل مقعد به «يو إس بي»، وخدمة إنترنت، وليس له أي انبعاثات أو تأثير سلبي، و«الإنتاجية تصل إلى 250 حافلة، في الوردية الواحد في السنة، وإذا طُلب كميات أكبر سوف تعمل الشركة ورديتين أو ثلاثة ورديات في اليوم».

عينة خضعت للتجربة

وتابع نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن العينة التي خضعت للتجربة هي أول عينة، وإنتاج أول عينة من الإنتاج الكمي ستكون أول شهر أكتوبر، لافتًا إلى أن الأتوبيس الواحد 49 راكبًا وهذا يساعد في حل أزمة المرور، وأقصى سرعة 70 كيلومترًا في الساعة، ويستطيع أن يسير 350 كيلومترًا في الشحن الواحدة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، اليوم الاثنين، بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل «mcv»، إيماناً من وزارة الإنتاج الحربى بدور القطاع الخاص، حيث حضر الاحتفال المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وهم: اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال ونفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، و خالد عبد العال، محافظ القاهرة ورئيسى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وكريم غبور، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل.