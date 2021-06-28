5 وزراء يشهدون عقد توقيع الأتوبيس الكهربائي المصري «SETIBUS»

أعلنت وزارة الإنتاج الحربى، بدء تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV،

وجاء ذلك في احتفالية عقدت اليوم الاثنين، بقطاع التدريب التابع لوزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام، بحضور المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وهشـام توفيـق وزيــر قطــاع الأعمــال العــام، ونيفين جامـع وزيـرة التجـارة والصناعـة، واللواء خالـد عبـد العـال محافـظ القاهــرة، ورئيسى هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، والمهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة صناعة وسائل النقل MCV.

وصرح المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربى، ببدء تفعيل التعاون بين الوزارة وشركة صناعة وسائل النقل MCV من خلال توقيع عقد لتصنيع أول أوتوبيس كهربائى مصرى بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% بأيدى مصرية، حيث يقدم هذا التعاون مركبات أكثر محافظة على البيئة ومحاربة للتلوث.

توطين صناعة الأوتوبيسات الكهربائية في مصر

وأضاف «مرسي» أن هذا التعاون يظهر العديد من الفوائد، التى تتمثل في تعميق وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأوتوبيسات الكهربائية في مصر وما يحققه ذلك من عوائد اقتصادية وبيئية، حيث أن تصميم الأوتوبيس بالكامل تم بواسطة مهندسين مصريين، وأن كل أجزاء الهيكل الخارجي والداخلي للأوتوبيس في مصر من «زجاج إطارات كراسى، المواد الخام الأساسية مثل الفيبر والصاج الخارجى لجسم الأوتوبيس».

وشهدت الاحتفالية عرض إعلان عن الأوتوبيس الكهربائى إنتاج شركة MCV ووزارة الإنتاج الحربي، وتضمن الإعلان تعريفًا بمواصفات الأوتوبيس وإمكانياته بالإضافة إلى صور للأوتوبيس الكهربائى من الداخل والخارج .

منجانبه، أشار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تكاتف جميع قطاعات الدولة للنهوض بالتصنيع المحلى في هذا المجال الحيوي الذى توليه القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا، مضيفًا أن هذا التعاون هو نموذج ناجح للشراكة في تصنيع المركبات الصديقة للبيئة مما يتيح توفير فرص عمل جديدة بالسوق المحلى.

محطات شحن السيارات بالكهرباء

وأكد «شعراوى» أهمية توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، خاصة مع الجهود التى تقوم بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع الوزارات المعنية والمحافظات؛ لإقامة محطات شحن السيارات بالكهرباء لما لهذا المشروع من عوائد كبيرة على رأسها الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء والصحة العامة للمواطنين.

تعديل 2262 أتوبيسًا للعمل بالغاز الطبيعي

وأشار «شعراوى» إلى خطة الوزارة لتحديث أسطول النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى بدلًا من السولار، في إطار من الشراكة مع وزارة الدولة للإنتاج الحربى، وسيتم خلال الفترة المقبلة تعديل 2262 أتوبيسًا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 1.2 مليار جنيه، بما يحقق الاستفادة المثلى اقتصاديا من ثروات مصر من الغاز الطبيعي وتعظيم القيمة المضافة منها، وترشيد استهلاك السولار.

كما أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ضرورة أن يتماشى المشروع مع المعايير البيئية العالمية خاصة فيما يتعلق بالانبعاثات الضارة الناتجة عن الوقود التقليدى، مضيفة أن دمج البعد البيئي في المشروعات التنموية يعد أكبر تحدي.

تقليل الاحتباس الحراري

بدورها أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن إنتاج أول أتوبيس كهربائي مصري بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي ومصنع MCV، يمثل خطوة هامة للتحول نحو الطاقة النظيفة والحد من الانبعاثات الضارة للمركبات التقليدية بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الاحتباس الحراري، مشيرةً إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أجه الدعم للمبادرات الهادفة؛ لتوطين صناعة المركبات الكهربائية بالسوق المصري.

وأعرب المهندس كريم غبور رئيس مجلس إدارة شركة MCV، عن سعادته بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى؛ نظرا لما تتمتع به شركاتها ووحداتها التابعة من إمكانيات وقدرات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وخبرات بشرية ذات كفاءة عالية، مشيرًا إلى أن التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وشركة MCV يؤكد على تكامل القطاعين العام والخاص بالدولة.