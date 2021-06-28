بالعكاز.. أول ظهور لمحمد شاهين بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي

نشر المطرب محمد شاهين، عبر حسابه بـ«فيس بوك» صورة له بعد إجرائه عملية الرباط الصليبي. وظهر شاهين خلال الصورة وهو يمسك بعكاز، وعلق على الصورة قائلا «يارب إنت الوحيد اللي عالم بالنية، وإنت اللي عالم بالحال، يارب إنت الوحيد اللي حاسس بيا وحاسس باللي جوايا، يارب إنت الوحيد اللي قادر علي كل شئ».

محمد شاهين يجري عملية جراحية

وفي بداية يونيو، أعلن محمد شاهين، عبر حسابة على «فيسبوك» خضوعه لعملية رباط صليبي، قائلا: «اللهم لك الحمد والشكر عملت عملية الرباط الصليبي اللي عندي بقاله 4 سنين، أحب أشكر دكتور أيمن فريد وكل الفريق الطبي اللي كان معاه، شكرا على دعواتكم وكلامكم الحلو ياحبايب قلبي ربنا يحفظكم جميعا».

ليعلن بعد الجراحة بأيام قليلة تحسن حالته الصحية، واستعداده لجلسات العلاج الطبيعي قائلا «شكرًا لكل الناس اللي كلمتني، وشكرًا لكل الناس اللي بتدعي لي، ربنا يحفظكم جميعًا ويبارك فيكم يارب، شكرًا لصحابي وإخواتي المحترمين الجدعان اللي وقفوا جمبي».

واختتم «وأخيرًا ربنا يبارك فيك يادكتور أيمن فريد، ويزيدك من نعيم الله، هابتدي رحلة العلاج الطبيعي، والله المستعان».

محمد شاهين يتلقى جلسات العلاج الطبيعي

وأعلن شاهين منذ ايام قليلة، بداية تلقيه لجلسات العلاج الطبيعي، حيث نشر صورة له أثناء تلقيه الجلسة، معلقا «الحمد لله والشكر لله النهاردة كانت ليا استشارة عند دكتور أيمن فريد استشاري جراحة العظام والمفاصل».

وأضاف: «الدكتور طمني والأمور بتتحسن شوية شوية ومستمر في العلاج الطبيعي شوية، ربنا يبعد عنكم أي مكروه»، لتنهال عليه تعليقات متابعيه متمنيين له الشفاء العاجل.