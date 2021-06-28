كارمن سليمان تحيي حفلا غنائيا لصالح مستشفى مجدي يعقوب يوليو المقبل

أعلنت المطربة كارمن سليمان، عبر فيديو نشرته على حسابها بمواقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، استعدادها لإحياء حفل غنائي لصالح مستشفى مجدي يعقوب للقلب.

وقالت «كارمن» خلال الفيديو المنشور على صفحتها: «استنوا منلي ومؤسسة مجدي يعقوب في حفلة لايڤ على تطبيق منلي، للمساهمة في بناء مركز مجدي يعقوب العالمي للقلب الجديد في القاهرة يوم 7 يوليو الساعة 7، متفوتوش الحفلة شوفوها لايڤ بس على تطبيق منلي minlyapp.com، ساعدونا بتبرعاتكم من خلال موقع مؤسسة مجدي».

يذكر أن كارمن سليمان طرحت في فبراير الماضي، أغنية «الذكرى الشتوية»، من كلمات الشاعر باسم عادل، وألحان تامر علي، وتوزيع يحيى يوسف.

وأغنية «لينا رقصة»، وتعاونت خلالها مع الموزع المغربي جلال الحمداوي، كلمات وألحان عزيز الشافعي، وكانت عبارة عن شكل موسيقي راقص، بطابع مصري مبهج، وبلهجة مصرية معاصرة، وحققت الأغنية أعلى نسب مشاهدة عبر اليوتيوب.

كارمن سليمان تغني لفيلم رسوم متحركة

وطرحت كارمن سليمان مؤخرا، أغنية «طريقي إلى النجوم»، الأغنية الرئيسية في فيلم الرسوم المتحركة «القادم فوق القمر».

وقالت «كارمن» عن الأغنية خلال بيان صحفي: إنه «يسعدني التعاون مع نتفليكس في هذا المشروع الجديد، كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا من نتفليكس بصناعة وإتاحة المحتوى بالدبلجة المصرية والعربية ليتناسب مع كل العائلة».