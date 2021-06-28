إصابة سائق بحروق خطيرة نتيجة اشتعال اسطوانة بوتاجاز بالدقهلية

أصيب سائق في محافظة الدقهلية بحروق خطيرة في جسده من الدرجتين الأولى والثانية، في قرية «برمبال الجديدة» مركز منية النصر، نتيجة اشتعال النار في ملابسه، ذلك أثناء تغير واختبار اسطوانة البوتاجاز في المنزل، وتم عمل الإسعافات الأولية له وحجزه بمستشفى منية النصر المركزي بقسم الجراحة رجال، لحين استقرار حالته.

ورود بلاغ بوصول سائق مصاباً بحروق بالغة

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن ادلقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ إلى العميد عصام رضوان، مأمور مركز منية النصر، من إدارة تأمين المستشفيات، بوصول المصاب «صادق صادق أبو العز خلیل»، 30 سنة، سائق، ومقيم في قرية برمبال الجديدة، دائرة المركز، إلى مستشفى منية النصر المركزي، مصاباً بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وبالكشف الطبي الظاهري، تبين وجود حروق بالوجه والرقبة واليد اليمنى والفخذين، وتم عمل الإسعافات الأولية اللازمة، وتقرر حجزه بالمستشفى، تحت الملاحظة.

المصاب: كنت أغير اسطوانة بوتاجاز

انتقلت مباحث منية النصر إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين إصابة السائق وذلك أثناء تغير واختبار اسطوانة البوتاجاز الخاصة بالمنزل، وبسؤال المصاب، في محضر الشرطة، أيد مضمون الفحص، وبسؤال والدته «روایح علي سليمان سليمان»، 63 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان، أيدت مضمون الفحص، ولم تتهم أحداً بالتسبب في إصابة ابنها، معتبرةً ان إصابته قضاء وقدر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة برقم 2080 لسنة 2021 إداري منية النصر، وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.