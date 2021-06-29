بدأ بالمنصورة.. نظام ابن الهيثم في 11 جامعة لإدارة شؤون 1.5 مليون طالب

نظام محكم ودقيق يستطيع أي طالب الاطلاع على بياناته ومحاضراته ونتائج الامتحانات بإضافة وحذف مقرر وعرض جدوله الدراسي، وهو جالس في بيته كان حلما لمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، إلى أن ظهر للنور نظام «ابن الهيثم» لإدارة شؤون الطلاب عام 1998 وظل التطوير، والتحديث في البرنامج والذي جذب للفكرة العديد من الجامعات المصرية حتى أنه أصبح في 11 جامعة ومعهد علي مستوى مصر، ويخدم أكثر من 1.5 مليون طالب وطالبة، وأصبح البرنامج بمثابة ذاكرة الطالب منذ التحاقه بالجامعة حتى تخرجه.

بداية فكرة البرنامج وظهوره للنور

عكف العاملون في مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة المنصورة، قبل عام 1998 على دراسة كل كبيرة وصغيرة يحتاج إليها الطالب وعضو هيئة التدريس من كليته حتى يحصل على كافة الخدمات إلكرونيا، وكان هذا التفكير في هذا الوقت يعتبر خارقا للعادة إلا أنهم تمكنوا من إنجازه، وإطلاقه عام 1998، ليكون أول برنامج لإدارة شؤون الطلاب في مصر وانطلق منه إلى جامعات أخرى.

مهام وخدمات يقدمها برنامج ابن الهيثم للطلاب

يتولى النظام إدخال بيانات الطالب منذ دخوله إلى الجامعة وحتى تخرجه، ويستطيع الطالب من خلال تليفون المحمول أو جهاز كمبيوتر، من خلال إدخال كلمة المرور ورقمه القومي الدخول لصفحته الشخصية، والتعرف علي جدوله الدراسي، بل وتعديل الجدول، واختيار المواد التي يدرسها، وتأتي بعدها أعمال الكنترول والدرجات التي يحصل عليها في كل مادة بل يظهر له إذا حصل على درجات رأفة من عدمه، ولا يحتاج الذهاب إلى الكلية ليعرف نتيجته ويطلع عليها كل زملائه، وإنما تكون شأن خاص به فقط.

انتشار برنامج ابن الهيثم في 11 جامعة ومعهد

وأقبلت 11 جامعة ومعهد في مصر على تطبيق هذا النظام بها، وبدأ حيز التنفيذ عام 1999 في جامعة المنصورة، وفي نفس العام، دخل أيضا جامعة دمياط، وانتشر بعدها لتبدأ جامعة المنيا في تطبيقه عام 1999، ثم جامعة النهضة عام 2007، واستمر التوسع في انتشار البرنامج ليصل إلى أكاديمية طيبة للعلوم والتكنولوجيا عام 2008، وفي نفس العام بدأت الجامعة البريطانية في تطبيقه، ودخل البرنامج كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، عام 2013، وفي نفس العام طبقته كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر، وبعد 3 سنوات دخل معهد مصر العالى للتجارة والحاسبات، وأيضا معهد الخدمة الاجتماعية في بورسعيد، بالإضافة إلى تطبيقه مع طلاب برنامج المنصورة مانشستر بكلية الطب جامعة المنصورة.

دور برنامج ابن الهيثم في ظل كورونا

وأصبح برنامج ابن الهيثم ذات أهمية قصوى للطلاب بعد ظهور جائحة كورونا، حيث أصبح منصة بث محاضرات الطلاب عليه من جميع الكليات وتنظيم جداول بث تلك المحاضرات بالاتفاق مع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.