آخر ظهور لـ«حسن راتب» قبل ضبطه (صور)

حصلت «الوطن» على صور آخر ظهور لرجل الأعمال حسن راتب قبل القبض عليه، مساء أمس الإثنين، لاتهامه بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي اضطلع بها المتهم علاء حسانين المعروف باسم «نائب الجن والعفاريت» وآخرين من التشكيل العصابي الخاص به.

وظهر راتب، في جامعته بالقنطرة شرق، والتي التقى بها عددا من الطلاب، ومنها توجه إلى فرع الجامعة بمدينة العريش، حيث التقى هناك عددا من الطلاب وافتتح مبنى جديدا بالجامعة.

القبض على حسن راتب

وألقت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، القبض على رجل الأعمال حسن راتب في السادس من أكتوبر، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات عن تورطه في تمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي اضطلعت بها عصابة علاء حسانين وشقيقه «عز الدين"» حيث قدر تمويله لهذه الأنشطة غير المشروعة بملايين الجنيهات، حيث كشفت اعترافات عز الدين حسانين عن تورط حسن راتب في تمويل عمليات التنقيب، فأصدرت النيابة العامة أمرا بالقبض عليه وإحضاره للتحقيق، وهو ما نفذته وزارة الداخلية.

القبض على علاء حسانين

وسقط علاء حسانين «نائب الجن والعفاريت» في قبضة الشرطة، الخميس الماضي، متهمًا بالتنقيب عن الآثار وحيازة قطع أثرية بلغ عددها 201 قطعة اثرية، عبارة عن 3 ثماثيل مصنوعة من البرونز أحدهم منزوع الرأس بالإضافة إلى رأس تمثال آخر صغير مصنوع من البرونز أيضاً وتمثال خشبي يبلغ طوله نحو 10 سم، كما تم ضبط تمثال حجري مقسوم إلى نصفين.

كما عثرت أجهزة الأمن المكلفة بضبط التشكيل العصابي الذي يترأسه «حسانين»، على رأس تمثال مهرج من العصر اليوناني وتمثال حجري جنسي يعود للعصر ذاته، كما تم العثور أيضاً على 52 عملة مختلفة من حيث الشكل، وكانت عبارة عن 6 أشكال لعملات من البرونز و3 إبر تستخدم في الجراحة في فترة العصر الإسلامي.