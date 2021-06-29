تراجع المؤشر الياباني القياسي في بداية تعاملات بورصة طوكيو

تراجع المؤشر الياباني القياسي، اليوم، في بداية التعاملات في «بورصة طوكيو للأوراق المالية»، وانخفض المؤشر، 0.42 % مسجلا 28927.44 نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء اليعودية «واس».

كما تراجع «مؤشر توبكس» الأوسع نطاقا 0.67% ليصل إلى 1952.43 نقطة، فيما سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، أمس الاثنين، تبايناً عند إغلاق جلسات التداول، وارتفع مؤشر «ستاندرد أند بورز 500 القياسي»، ‏‎9.91‎‏ نقاط، أي ‏‎0.23‎‏% ‏ليغلق ‏‏عند ‏‎4290.61‎‏ ‏‏نقطة، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

ارتفاع مؤشر«ناسداك المجمع»‏‎0.98 ‎‏% ليحقق ‏‏‎14500.51‎‏ نقطة

وصعد مؤشر «ناسداك المجمع» ‏‎140.12‎‏ نقطة، أي‏‎0.98 ‎‏%، إلى ‏‏‎14500.51‎‏ نقطة، فيما حقق مؤشر «داو جونز الصناعي»، انخفاضا عند الإغلاق بلغ ‏‎150.57‎‏ نقطة، أي ‏‎0.44‎‏ ‏‏%، ‏إلى ‏‏‏‎34283.27‎‏ نقطة.‏

وفي سياق آخر، سجلت أسعار النفط تراجعا، أمس الاثنين، على إثر مؤشرات عن موافقة «أوبك +» على زيادة الإنتاج خلال الاجتماع المقرر انعقاده الخميس المقبل.

وانخفض سعر «خام غرب تكساس الوسيط»، الخام القياسي للنفط الأمريكي، خلال التعاملات بمقدار 1.33 دولار إلى 72.75 دولاراً للبرميل.

كما تراجع سعر «خام برنت القياسي» بمقدار 1.59 دولار إلى 74.59 دولاراً للبرميل.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي«البنك المركزي» للإشراف، راندال كوارلز، أمس الاثنين، إن اختلالات سلسلة الإمداد وارتفاع الطلب، اللذين يؤديان حاليا إلى زيادة التضخم، عاملان عابران، مشيرا إلى ان المجلس لديه الأدوات للرد إذا ظل التضخم مرتفعا لفترة أطول من المتوقع.

فيما أشار رئيس بنك «نيويورك الاحتياطي الاتحادي» جون وليامز، إلى وجود بضع مسائل رئيسية يجب معالجتها فيما يتعلق بالتقدم في تكنولوجيا المدفوعات وقيام المزيد من البنوك المركزية بدراسة إصدار عملات رقمية.

وأضاف وليامز، أنه على سبيل المثال فإنه بينما يجري استحداث عملات رقمية جديدة فإن صانعي السياسات يحتاجون إلى تقرير كيفية تنظيم التكنولوجيا الجديدة وكيف ستعمل العملات الرقمية إلى جانب العملات النقدية.

بدوره، قال رئيس بنك «ريتشموند الاحتياطي الاتحادي»، توماس باركين، أمس الاثنين، إن المجلس الفدرالي حقق تقدما جوهريا إضافيا نحو هدفه للتضخم من أجل البدء في تقليص مشتريات الأصول، مشيرا إلى أن أرقام التوظيف الأمريكية ستتحسن قريبا، وفقا لما ذكرته قناة «سي إن بي سي عربية».

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، سجلت صناديق ومنتجات «بتكوين»، سابع أسبوع على التوالي لتدفقات نازحة بلغت قيمتها الإجمالية 1.3 مليون دولار، ومنذ بداية العام بلغت التدفقات الخارجة من العملة الرقمية، حوالي 490 مليون دولار.

وأظهرت بيانات من «كوين شيرز لإدارة الأصول الرقمية»، أمس الاثنين، أن صناديق ومنتجات العملة المشفرة «إيثر» شهدت نزوحا قياسيا لتدفقات رؤوس الأموال في الأسبوع الأخير من يونيو الجاري لتتحمل وطأة معنويات سلبية تجاه العملات الرقمية.

وأشارت البيانات، إلى أن المؤسسات الاستثمارية سحبت 50 مليون دولار من صناديق ومنتجات «إيثر» في رابع أسبوع على التوالي من نزوح التدفقات.

وخسرت العملة الرقمية «إيثر» على مدار شهر يونيو الجاري، حوالي 22% من قيمتها مقابل الدولار، لكنها صعدت 5.4%، أمس الاثنين، إلى 2091.96 دولار.

السودان يحصل على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه

من جانبه، أعلن مسؤول بوزارة المالية السودانية أن المجلس التنفيذي لـ«صندوق النقد الدولي»، وافق على قرار انضمام السودان إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك».

وحصل السودان على موافقة لإعفاء 23.5 مليار دولار من ديونه، ليصبح الدولة رقم 38 في العالم التي تحصل على إعفاء الديون في إطار مبادرة «هيبيك»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكان المجلس التنفيذي للصندوق، قرر في وقت سابق، أن السودان وصل إلى نقطة اتخاذ القرار المطلوبة وفقا للمبادرة، وبموجب هذه الخطوة سيتم البدء في تخفيف ديون السودان المقدرة بنحو 60 مليار دولار.

واقترحت المديرة العامة لـ«صندوق النقد الدولي»، كريستالينا جورجييفا تعيين نائب محافظ بنك الشعب الصيني «بو لي»، في منصب نائب للمدير العام للصندوق اعتبارا من 23 أغسطس المقبل، فيمكا ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أنه إذا تم تأكيد التعيين، سيحل «لي» محل مواطنه «تاو تشانج» الذي تنتهي ولايته في 20 أغسطس المقبل.