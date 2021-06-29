حسام حبيب يرد ساخرا على تسريبات والده: شوفتوني وأنا بضحك عليها «فيديو»

نشر المطرب حسام حبيب فيديو له ردًا على الشائعات الأخيرة حول علاقته مع زوجته المطربة شيرين عبدالوهاب، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهر حسام حبيب وهو يحتضن زوجته شيرين ومعهما طفلتها، وقال ساخرًا: «هالو..ايه رأيكم فيا وأنا بضحك على شيرين وواخد الكريدت كارد بتاعتها.. إيه رأيكم فيا.. وإيه رأيكم فينا.. حلوين صح.. بكرة هنعمل لكم فيديو من المحكمة»، بينما قبلت شيرين عبدالوهاب زوجها حسام حبيب.

وتابع حسام حبيب: «أنا عمري ما عملت فيديو ولا اهتميت إني أرد على أي حاجة اتقالت في يوم عليا»، وقدم الشكر لمن وقفوا بجواره في هذه الأزمة معتبرًا أنهم إخوته، مضيفًا: «انا مبحبش أدافع وأقول أنا معملتش لأن أنا أكبر بكتير أخلاقًا».

حسام حبيب: شيرين عندها شركة بتدير أعمالها وأنا مليش دعوة بيها

وتابع: «اللي حصل للأسف إن أقرب الناس لينا هما اللي زاقين ناس على ناس برضه قريبين مننا عشان مش عايشين حوالينا، الناس دي كلها كان ليها مصالح إن شيرين تكون منتهكة ومش فاهمة حقوقها ولما جه بني آدم فهم شيرين حقوقها وبقت شيرين هي المسؤولة».

وكشف «حبيب» عن أن هناك شركة مسؤولة عن أعمال زوجته: «شيرين عندها شركة بتدير أعمالها وانا مليش دعوة بيها والناس كلها في السوق عارفين الكلام ده ناس بروفيشنال شغالين مع شيرين ومبياخدوش أوامر أو إرشادات من حد».

وأثنى حسام حبيب على شيرين: «شيرين أقدم مني وأنجح مني، ولما بتقولوا كدة بتقللوا من شيرين عبدالوهاب وأنا اتجوزتها وهي شيرين عبدالوهاب أنجح واحدة في الوطن العربي وناجحة ومش محتاجة حد يقولها تعمل إيه ومتعملش ايه، ولو هي حد قالها تعمل إيه يبقى ضيعت تعب السنين هباء، وأعتقد إن شيرين أكبر من كده، أما بالنسبة لأقرب الناس لينا أنا عارف إن عشان شيرين بقت الحمد لله أدرى بأمورها وقادرة تسيطر عليها أكتر وده مموتهم لأنهم مش عارفين يعملوا حاجة أكتر من كدة لأن الحنفية اتقفلت بالبلدي يعني وهم هيفضلوا يعملوا الحاجات دي».

واستطرد: «الحمد لله أنا دايما بقول لشيرين، وشيرين بتقولي كدة، إن ربنا اختارنا لبعض ولما اتنين ربنا اختارهم لبعض لا يمكن يفرقهم إنسان مش سوي ومعتقدش إن فيه إنسان عنده علاقة كويسة بربنا يزق حد على حد واللي اتزق عليه من حقه يتكلم عني كدة».

حسام حبيب عن والده: الشخص ده مش أول مرة يأذيني

وفتح حسام حبيب النار على والده: «أنا مش همشي ورا حتة بينكر ولا مبينكرش وصوته ولا مش صوته، أنا ميخصنيش الكلام ده، أنا عندي مشكلة في الثقة في الناس اللي حواليا والشخص ده مش أول مرة يأذيني وأنا آسف إني بقول الشخص ده».

وأضاف «أنا مش عايز حد يزعل مني على إني بقول الشخص ده لأني صعب جدا إني صعب أقول الاسم العادي بعد اللي قاله واللي بيعمله أيا كان حد جرجره أو حد سجل له، أنا عندي تسجيل إن صاحبة الموقع زقت عليه 6 شهور».

وتابع «شيرين راشدة وعارفة حقوقها وابعدوا عنها وسيبوها تعيش لحياتها وبيتها وفنها وجمهورها وكفاية وإحنا لحد دلوقتي بنقول حسبنا الله ونعم الوكيل وده مش معناه ضعف ولو الحاجات دي استمرت أنا قادر أرد عليها وأجيب حقي بالقانون ومش هيفرق معايا درجة قرابته، أساس القصة وأطراف القصة واللي زق البنت من أقرب الناس لينا ومش هيفرق عندي صلة القرابة إيه لكن هيفرق عندي إنه بيفتري وبيتكلم في الأعراض وجاب سيرة أمي».

وأثنى على والدته، معتبرًا أنها علمته كل الأخلاق الكريمة وأن شيئًا جيدًا فيه تعلمه منها: «أمي والراجل اللي خلفني منفصلين من 30 سنة وهي اللي ربتني وعلمتني وكانت دايما تقولي اسأل عليه ووده مهما أذاك، ومهما عمل، وأنا كنت بعمل كدة لحد آخر لحظة، أنا سألت دينًا وشرعًا لما الأذي يوصل كدة.. لا كدة كفاية».

ووجه رسالة لجمهور شيرين، قائلًا: «اطمنوا على شيرين وشيرين الفترة الجاية هترجع بشغل قوي جدا».