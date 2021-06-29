بعد ارتفاع أسهمها.. «فيسبوك» خامس شركة تتجاوز قيمتها التريليون دولار

أصبحت شركة «فيسبوك» الأمريكية، خامس شركة تتجاوز قيمتها السوقية حاجز التريليون دولار، حيث انضمت إلى «أبل ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابيت، حيث أغلقت أسهم «فيسبوك»، أمس، على ارتفاع بنسبة 4.2% عند 355.64 دولاراً أمريكياً بعد صدور حكم قانوني يؤيد رفض دعوى احتكار قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية وائتلاف المدعين العامين في الولايات المتحدة، وفقاً لما ذكرته قناة «سي إن بي سي» الأمريكية.

وأجرت «فيسبوك» طرحها العام الأول في مايو 2012، حيث ظهرت لأول مرة بقيمة سوقية قدرها 104 مليارات دولار، وعانت الشركة الأمريكية، من انخفاض هائل بنسبة 19% في عام 2018، بعد تسجيل إيرادات مخيبة للآمال وأرقاماً ضعيفة للمستخدمين في الربع الثاني من ذلك العام، وجاء هذا الانخفاض وسط عدد من الفضائح وقتها، بما في ذلك تسريب البيانات والأخبار المزيفة، وأبرزها فضيحة «كامبريدج أناليتيكا» Cambridge Analytica.

وقامت شركة البيانات بالوصول بشكل غير قانوني إلى بيانات 87 مليون مستخدم على«فيسبوك» واستخدمتها في أنشطة مرتبطة بحملة انتخاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب في عام 2016، ورفضت محكمة فدرالية، أمس، شكوى مكافحة الاحتكار التي قدمتها لجنة التجارة الفيدرالية ضد «فيسبوك»، مما يمثل نكسة كبيرة لشكوى الوكالة التي كان من الممكن أن تؤدي إلى سحب «فيسبوك» استثمار، واتس آب وانستجرام.

موسكو توجه اتهامات جديدة إلى فيسبوك وجوجل

من جانبها، قالت وكالة «إنترفاكس» الروسية، إن موسكو وجهت اتهامات جديدة إلى فيسبوك وجوجل وتليجرام وتويتر، أمس، بدعوى عدم حذفها محتوى تعتبره موسكو غير قانوني.

وتواجه فيسبوك وتويتر، غرامة قصوى قدرها 8 ملايين روبل، بينما قال المكتب الصحفي لمحكمة «تاجانسكي الجزئية » الروسية، إنه جرى تسجيل 3 اتهامات إدارية ضد شركة جوجل تتعلق بعدم إزالة المحتوى، وإن عملاق التكنولوجيا يواجه غرامة إجمالية قدرها 12 مليون روبل.

وأشارت «إنترفاكس»، إلى أن «تليجرام» يواجه اتهامات جديدة وغرامة إجمالية تصل إلى 16 مليون روبل.