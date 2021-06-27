سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأحد 27-6-2021 في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في الأسواق المحلية والعالمية، اليوم الأحد، الموافق 27 يونيو، حالة من الاستقرار مقارنة بالأسعار التي وردت في نهاية التعاملات المسائية، لتصبح كل أعيرة المعدن الأصفر ثابتة عند نفس النقطة السعرية التي أعلن عنها أمس.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

وترصد «الوطن»، متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18 والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت صباح اليوم، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، وتقدمها للقارئ على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 887 و889 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 776 و778 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 665 و667 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6208 إلى 6224 جنيها.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب

وكان قد صرح، الدكتور وصفي واصف، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك توقعات بارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، ولكن ستكون ارتفاعات طفيفة وليست قفزات، خاصة مع بدء انتعاش الحالة الاقتصادية، وضخ رؤوس الأموال بالاستثمارات، خاصة بعد قرار الفائدة الصادر عن البنك الفيدرالي الأمريكي، والذي جعل الكثير يعاود الاستثمار في الذهب مرة أخرى، باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار بالرغم من التراجع الكبير الذي شهدته الأسعار خلال الأيام الماضية، إلا أنه لا يزال في الحدود الآمنة مقارنة بباقي الملاذات الآمنة «العقارات والادخار».

وأوضح رئيس الشعبة، أن أسعار الذهب شهدت تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنًا.