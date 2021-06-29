وزير التعليم يكشف طرق الاستعداد الجيد لامتحانات الثانوية العامة 2021

حث الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب في الصف الثالث الثانوي، على التعرف على أهم نصائح ما قبل الامتحان وكيفية الاستعداد له، من خلال ورشة العمل من بريتانيكا وبنك المعرفة المصري عبر هذا الرابط، مساء اليوم الثلاثاء، بحضور خبراء مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بالوزارة.

وقال «شوقي» على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «إنه يمكن للمتخصصين في مختلف المجالات، التعرف على أنواع المعاجم الإلكترونية المختلفة وكيفية استخدامها من خلال ورشة العمل من York Press وبنك المعرفة المصري اليوم في تتمام الساعة السادسة مساء، من خلال هذا الرابط».

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه يمكن لجميع أولياء الأمور والمعلمين والأخصائيين الاطلاع على منصة نهضة مصر من خلال بنك المعرفة المصري والاستفادة من ورشة العمل لدعم تنمية القراءة والتعلم الممتع أثناء الأجازة الصيفية لمراحل رياض الأطفال والسنوات الابتدائية، غدًا الأربعاء، في تمام الساعة السابعة مساء من خلال الرابط.

وحث المعلمين بضرورة الانضمام نضم لورش العمل York press من خلال بنك المعرفة المصري واكتشاف مع Connect كيفية الاستفادة من الـ QR codes المطبوعة على الكتب، وكيفية الوصول للمصادر الملحقة وذلك بعد غد الخميس الموافق 1 يوليو المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، من خلال هذا الرابط.

وشدد الوزير على ضرورة التعرف مع Connect plus على كيفية تدريس الـ Vocabulary للطلاب بطريقة سهلة ومبسطة لتحسين قدرتهم على فهم اللغة، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 13 يوليو المقبل في تمام الساعة السادسة مساء، من خلال هذا الرابط.

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، حث طلاب الثانوية العامة على ضرورة الاستفادة من جميع مصادر التعلم التي أتاحتها الوزارة، بهدف التدريب على طبيعة نظام الامتحانات الجديد، مؤكدًا أن هذه المنصات توفر الكثير من المراجعات والنماذج الاسترشادية للامتحانات النهائية.