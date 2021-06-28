التعليم: تركيب كاميرات مراقبة باللجان بامتحانات الثانوية العامة

تواصل وزارة التربية والتعليم، استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة 2021، بتنفيذ منظومة تركيب كاميرات مراقبة باللجان بامتحانات الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، للقضاء على ظاهرة الغش في الامتحانات وضبط الطلاب داخل اللجان ورصد أية مخالفات تتم داخل اللجان الامتحانية.

تركيب كاميرات مراقبة باللجان بامتحانات الثانوية العامة لمنع الغش

وأكدت وزارة التربية والتعليم، بأنه تم التعاقد مع جهات سيادية، لتركيب كاميرات مراقبة باللجان بامتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة على المديريات التعليمية، بضرورة فتح المدارس خلال الفترة الحالية، لمندوبي الجهة السيادية للعمل بالمدارس على مدار الـ24 ساعة حتى تتمكن هذه الجهة السيادية من إنهاء أعمال التركيب.

تركيب الكاميرات عبر التنسيق مع جهات سيادية

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن هناك إجراءات تأمين صارمة ستطبق في امتحانات الثانوية العامة، بتكلفة باهظة بتعاون أجهزة الدولة، مشيرة إلى أنه تم التوجيه نحو سرعة الانتهاء من تركيب كاميرات المراقبة لجميع المدارس التي تنعقد بها امتحانات الثانوية العامة على أن يتم تسليم الكاميرات لمديري المدارس ومسؤولي العقد، ومسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس.

وأضاف المصدر، لـ«الوطن» أن الوزارة ترصد جميع خطط الطلاب للغش في الامتحانات للتعامل معها، وأن الوزارة لن تدخر جهدا من أجل تأمين كافة الترتيبات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة.

ورصدت وزارة التربية والتعليم، بيانات الطلاب المقيدين بالثانوية العامة، الذين قاموا بتهكير أجهزتهم عن طريق فتح ثغرة أمنية لاستخدامها في الغش أثناء امتحانات الثانوية العامة، حيث بلغ عدد الأجهزة التي تم تهكيرها نحو 1982 جهازا في 24 محافظة، وجاءت الشرقية أعلى المحافظات التي قام فيها 347 طالبا بتهكيرالتابلت، تليها القاهرة 303، بينما البحيرة والمنيا والفيوم بمعدل طالب واحد.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، على التحقيق مع طلاب الثانوية العامة الذين قاموا بتهكير التابلت، وإعداد تقرير عن الأجهزة بحوزتهم، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، مؤكدة أنه حال التهاون في هذا الإجراء، سيتم اتخاذ إجراءات في غاية الحزم مع المقصرين.