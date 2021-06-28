«التعليم» تعلن تفاصيل الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية 2021 خلال ساعات

يعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال ساعات، تفاصيل الاستعدادات النهائية لإجراء امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام ‏الدراسي الحالي 2020/2021، التي من المقرر عقدها 10 يوليو المقبل لطلاب الشعبة العلمية، و11 يوليو لطلاب الشعبة الأدبية، وسط إجراءات وقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

12 معلومة عن امتحانات الثانوية العامة 2021

وترصد «الوطن» في السطور التالية، أبرز المعلومات عن امتحانات الثانوية العامة2021:

1- تعقد امتحانات الثانوية العامة ورقياً على البابل شيت وإلكترونيا على جهاز التابلت.

2- تعقد الامتحانات في المدارس الحكومية فقط في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً.

3- الامتحانات تعتمد على نمط الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد).

4- لا توجد أسئلة مقالية في الامتحانات حتى في سؤالي القصة والتعبير بالنسبة لمادة اللغة العربية.

5- غير مسموح للطالب بدخول اللجان الامتحانية بأي مذكرات خارجية.

6- يسمح لطلاب الثانوية العامة كتابة أي ملاحظات على كتاب المدرسة ودخول الامتحانات به.

7- الإجابة على البابل شيت بالقلم الأزرق فقط.8_يجب على الطالب الإجابة على البابل شيت كشرط إلزامي.

9- يتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونياً لمنع تدخل العنصر البشري.

10- غير مسموح للطلاب بدخول الامتحانات بكتاب القصة والنحو في مادة اللغة العربية.

11- توضع أسئلة الامتحانات بالتنسيق مع كبرى المؤسسات الدولية وتطبيق المواصفات الدقيقة للورقة الامتحانية.

12- تشكيل لجنة من الخبراء المتخصصين لوضع الإجابات النموذجية للامتحانات.

وكان الدكتور طارق شوقي، شدد على طلاب الصف الثالث الثانوي بضرورة الاستفادة من جميع مصادر التعلم والمنصات التعليمية التي تم توفيرها من قبل وزارة التربية والتعليم، لأنها تؤهل الطلاب لطبيعة نظام الأسئلة الجديد التي تقيس الفهم مثل منصة حصص مصر التعليمية وقناة مدرستنا 2 التعليمية وبنك المعرفة المصري.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الوزارة كثفت من استعداداتها لعقد الامتحانات بالتنسيق مع العديد من الجهات، مؤكداً أن امتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستعتبر الأفضل في تاريخ الثانوية، مشدداً على أولياء الأمور بضرورة إتاحة نوعاً من الهدوء للوزارة حتى تتمكن من إنجاز كافة الاستعدادات.