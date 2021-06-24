السكة الحديد: نقل الموظفين المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية لوظائف إدارية

كشف مصدر مسؤول بهيئة السكة الحديد، عن أن الهيئة بدأت فى اتخاذ قرارات مهمة بشأن العناصر المتطرفة والمنتمية لجماعة الإخوان الإرهابية، المتواجدون فى الوظائف الحرجة بالسكة الحديد، وذلك بعد إعلان الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، وجود عناصر متطرفة داخل الهيئة، تعوق عمليات التطوير والتحديث بمنظومة السكك الحديدية.

مصدر بـ«السكة الحديد»: قرارات مهمة بشأن العناصر المتطرفة بوظائف التشغيل

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن كل من ينتمي لجماعة الإخوان الإرهابية سيتم نقله إلى وظائف إدارية بعيدة تماما عن طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، مشيرا إلى هناك عناصر متطرفة تعرقل عمليات التطوير والتحديث بمنظومة السكة الحديد، مؤكدا أن هناك تحريات أمنية على جميع العاملين، لبدأ إصدار قرارات بشأن المتطرفين ونقلهم لوظائف إدارية.

نقل جميع العناصر المتطرفة المتواجدة بالوظائف الحرجة والحساسة إلى أعمال إدارية

وأشار المصدر، إلى أن الهيئة ستمنح أى عنصر منهم إجازة حال طلب ذلك، موضحا أنه في حال ارتكاب أحد منهم ما يعد مخالفة أو تجاوز، يجري إحالته إلى التحقيق ووقفه على العمل فورا، مؤكدا أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، طالب باستبعاد جميع المتخاذلين والمتقاعسين فى أداء واجبهم الوظيفي عن العمل.

كامل الوزير يطالب قيادات السكة الحديد بالتواجد في مواقع العمل ومحاسبة المتخاذلين

وأكد الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه لن يسمح بوجود العناصر المتطرفة فى الوظائف الحرجة والحساسة، موضحا أنه طالب جميع قيادات السكة الحديد، بالتواجد في مواقع العمل، ومحاسبة المتخاذلين فى مهام عملهم، لافتا إلى أن جميع قطارات السكة الحديد، تخضع لصيانات عاجلة قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، وحركة مسير القطارات.

وزير النقل: لن يسمح بأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة التذكرة

وأوضح كامل الوزير، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لن يسمح لأى راكب باستقلال القطارات دون دفع قيمة تذكرة القطارات، مشيرا إلى أن هناك غرامات فورية، تطبق أيضا على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، داخل محطات وعربات القطارات بالسكة الحديد ومترو الأنفاق، للحد من انتشار فيروس كورونا.