محافظة القاهرة تتخذ إجراءات صارمة بشأن الجراجات.. وعقوبات فورية ضد هؤلاء

طالبت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، رؤساء الأحياء بضرورة متابعة الجراجات أسفل العقارات، وحظر استخدامها كمخازن أو أنشطة تجارية، ومنع استغلالها في غير السبب المخصصة من أجله، مشددة على تحرير محاضر فورية للمخالفين وإزالة المخالفة على الفور؛ لمنع وجود تكدس مروري بالشوارع.

وشددت نائب المحافظ، على أهمية رفع أي إشغالات بالطرق والشوارع الرئيسية، إلى جانب رفع الرتش والمخلفات بحرم السكة الحديد بنطاق أحياء المنطقة الجنوبية، ومتابعة ورفع مستوى الأداء بمنظومة النظافة واستمرار حملات النظافة على مدار اليوم؛ للحفاظ على الصحة العامة من الملوثات والفيروسات والأوبئة، والحفاظ أيضا على مظهر حضارى يليق ويتماشى مع ما يجرى من تطوير بجميع المجالات، في ظل توجيهات القيادة السياسية.

تكثيف الحملات ومتابعة شكاوى المواطنين

كما وجهت جيهان عبد المنعم، رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الحملات اليومية بجميع الشوارع والميادين؛ تلبية لشكاوى بعض المواطنين، وتوفير كل سبل الراحة والأمان لهم، وتحسين مستوى جميع الخدمات المقدمة، إلى جانب رفع أي معاناة يترتب عليها أي تعطيل أو ضرر أو خطر على حياة المواطن.

إزالة مخالفات البناء في المهد

وأكدت أهمية التواجد الميداني المستمر لرؤساء الأحياء، بجميع الشوارع والميادين؛ لمتابعة تنفيذ الحملات والوقوف على أي مستجدات والتعامل الفورى معها وتذليل أي عقبات، إلى جانب التواصل المباشر مع المواطن والسماع إلى شكواه بشكل مباشر.

كما وجهت نائبة المحافظ، بضرورة ترصد ومتابعة أى مخالفات أو تجاوزات خاصة مخالفات البناء وضرورة إزالتها في المهد، إلى جانب القضاء على ظاهرة استغلال أي أراضٍ مملوكة للدولة ومنع التعدي عليها؛ تاكيدًا على توجيهات القيادة السياسية واحترام هيبة الدولة والالتزام بالقوانين والتصدى بكل حزم وبقوة القانون ضد المخالفين.