شعراوي يوجه بالتصدي لتحويل الجراجات لأنشطة تجارية

وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل قوة وحسم لكافة المخالفات الخاصة بتحويل جراجات العقارات إلى أنشطة تجارية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

كما طالب شعراوي، الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية بإعطاء مهلة لمالكي تلك الجراجات لتوفيق أوضاعهم واتخاذ الإجراءات القانونية عقب ذلك ضد المخالفين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الملف الهام.

جاء ذلك خلال جولة وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتفقد أعمال انتهاء المرحلة الأولي من تطوير كورنيش ترعة القاصد الجديد علي مساحة 1100 متر من أصل 3500 متر إجمالي المشروع وتبلغ التكلفة الإجمالية حوالي 16 مليون جنيه والذي يهدف إلي خلق متنفس جديد بمدينة طنطا لخدمة المواطنين، كما تفقد الوزير خلال زيارته لمحافظة الغربية مشروع توسعة محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة، وذلك بتكلفة 120 مليون جنيه، والذي يهدف إلى رفع تصرفات مياه الشرب لخدمة 24 قرية بالإضافة إلى حي أول وثانى طنطا.

وأكد الوزير ضرورة الاستمرار في الموجة الـ16 لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة بكل قوة وحزم وعدم التهاون مع أي مخالفات وتعديات جديدة وإزالتها على الفور.