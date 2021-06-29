التضامن: 300 جنيه شهريًا لـ70 ألف طالب جامعي ضمن «تكافل»

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس أوصى بدعم طلاب الجامعات من الفئات الأولى بالرعاية؛ لتحقيق تكافؤ الفرص التعليمية للطلاب غير القادرين، وحتى لا يُحرم أحد من مزايا تعليمية بسبب فقره أو إعاقته.

وأوضحت الوزيرة، أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف الفئات المستضعفة، التي تعاني من ظروف بعينها، مع فتح سوق العمل للفئات الشابة.

إضافة 30 ألف مسن لبرنامج «كرامة»

من جانبه، قال ياسر عبد السلام مدير العمليات الميدانية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة»، إنه سيتم إضافة 30 ألف مسن جديد، و30 ألف من أصحاب الإعاقات الشديدة لبرنامج «كرامة»، بمبلغ 450 جنيهًا لكل فرد.

وأضاف عبد السلام لـ«الوطن»، أنه سيتم إضافة 70 ألف طالب جامعي لبرنامج «تكافل»، مشيرا إلى أن كل طالب سيحصل على مبلغ يتراوح من 250 جنيهًا وحتى 300 جنيه.

و أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، على موقعها الرسمى أن إجمالي عدد المستفيدين من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وصل إلى نحو 3.8 مليون أسرة مستفيدة، حتى منتصف يونيو 2021.

وأوضح تقرير صادر على موقع الوزارة أن عدد مستفيدي «تكافل» وصل لـ مليونين و113 ألفًا و171مستفيدًا، حتى منتصف يونيو 2021، وعدد مستفيدى «كرامة» نحو مليون و256 ألفًا و564، فيما وصل مستفيدو الضمان الاجتماعي حتى منتصف يونيو، إلى 388 ألفًا و674 مستفيدًا.

مستندات التقديم على برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»

ووضعت وزارة التضامن الاجتماعي عدة مستندات للتقديم على برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، من خلال التوجه للوحدة الاجتماعية التابعة لمحل سكن المتقدم وتقديم المستندات التالية :

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- صور شهادة الميلاد لجميع أفراد الأسرة مميكنة «شهادة كمبيوتر» للأفراد أقل من 18 سنة.

- صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

ـ قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة وقيد طالب للمقيدين جامعيًا.

- كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن والإعاقة.

- صورة شهادة وفاة الزوج للأرامل.

- صورة إقرار الوصاية للأيتام.