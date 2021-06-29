«حمدي»..حدد موعد زفافه وتوفي بأزمة قلبية

حالة من الحزن سرت بين أهالي منطقة «العزازية» في مدينة دشنا بقنا، إثر وفاة شاب مقبل على الزواج على خلفية إصابته بسكتة قلبية، حيث كان يعد العدة لحفل زفافه آخر أيام عيد الأضحى المبارك.

وتحولت صفحات موقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، إلى دفاتر عزاء وكلمات رثاء للفقيد، فيما شيع الأهالي جنازة الشاب مساء أمس الاثنين، وسط بكاء وحزن الحاضرين، ودفن جسده في مقابر العائلة .

يقول محمد أسعد، أحد أبناء مدينة دشنا، إن الشاب «حمدي البربري محمد»، من زينة شباب منطقة العزازية في دشنا، وفوجئنا صباح أمس بخبر وفاته حيث كان لا يعاني من أي أمراض، ولكن السبب أزمة قلبية كانت سبب وفاته.

وتابع أن الشاب صاحب محل في مدينة دشنا، وكان سلوكه وخلقه طيبا وأصدقائه يشهدون بذلك، فكان حاضرا في كل المناسبات والجميع يحبه لذلك حزن عليه الكل.

وأضاف: «الشاب المتوفي، كان يجهز لحفل زفافه من إحدى الفتيات في المدينة، وحدد موعد عرسه رابع يوم العيد، ولكن الموت الفجأة حال دون فرحه، فهذا قدر الله علينا جميعا تقبله ولا نملك سوى أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون.. ولا حول ولا قوة إلا بالله».

وفتحت عائلة الشموخات التي ينتمي إليها الشاب أبوابها، منذ الصباح الباكر لاستقبال المعزين في فقيدهم، وذلك في منطقة العزازية في مدينة دشنا، وسط وجود كثيف من شباب العائلة والعائلات التي على صداقه من الشاب"حمدي".