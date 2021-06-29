بعد القبض عليه.. 7 معلومات عن رجل الأعمال حسن راتب 

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على رجل الأعمال حسن راتب، مساء الاثنين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات التي تجريها الجهات المختصة، لاتهامه بتمويل عمليات التنقيب عن الآثار التي كان يضطلع بها النائب السابق علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت».. وتقدم «الوطن» 7 معلومات عن حسن راتب:

1- اسمه حسن كامل راتب.

2- مواليد 23 فبراير 1947، متزوج.

3- له العديد من الأنشطة الاستثمارية في مختلف المجالات.

4- تقدم ببلاغ ضد علاء حسانين عام 2017، واتهمه بالنصب عليه، ثم تنازل عنه، ليتشاركا فيما بعد في التنقيب عن الآثار.

5- كشفت التحقيقات التي جرت مع «عز الدين» شقيق «نائب العفاريت» عن تمويل «راتب» لعمليات التنقيب عن الآثار، وقدرت هذه التمويلات بملايين الجنيهات.

6- أمرت النيابة العامة بالقبض عليه، ونفذت وزارة الداخلية القبض عليه، مساء الإثنين في مدينة السادس من أكتوبر.

7- كان الظهور الأخير له قبل أيام، حين زار فرعي جامعة خاصة به، وافتتح مبنى جديدًا، والتقى بعدد من الطلبة.