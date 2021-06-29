تعرف على مواعيد رحلات مصر للطيران إلى تركيا
الشركة تسيير 3 رحلات يوميًا بإجمالي 21 رحلة أسبوعية إعتباراً من يوليو
كتب:
أيمن حمزة
04:15 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
تعرف على مواعيد رحلات مصر للطيران إلى تركيا بداية من يوليو القادم
أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، زيادة عدد رحلاتها بين القاهرة واسطنبول لتصل إلى 3 رحلات يوميًا، بإجمالي 21 رحلة أسبوعية؛ اعتبارا من 2 يوليو المقبل.
ويأتي ذلك في ضوء اهتمام شركة مصر للطيران بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم.
تعرف على مواعيد رحلات مصر للطيران إلى تركيا
« الوطن » تنشر خلال التقرير التالى أبرز ملامح الرحلات الجوية الجديدة بين البلدين وهي كالتالي :
1 - تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة واسطنبول بطراز الآيرباص A320 Neo وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ 16 مقعد بدرجة رجال الأعمال و 126 مقعد بالدرجة السياحية.
2 - الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت Wi-Fi.
3 - من المقرر أن تُسير الشركة واحدة من رحلاتها اليومية بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت Wi-Fi وخدمات الـ Audio/Video Streaming ويمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.