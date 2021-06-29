أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، زيادة عدد رحلاتها بين القاهرة واسطنبول لتصل إلى 3 رحلات يوميًا، بإجمالي 21 رحلة أسبوعية؛ اعتبارا من 2 يوليو المقبل.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام شركة مصر للطيران بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم.

تعرف على مواعيد رحلات مصر للطيران إلى تركيا

« الوطن » تنشر خلال التقرير التالى أبرز ملامح الرحلات الجوية الجديدة بين البلدين وهي كالتالي :

1 - تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة واسطنبول بطراز الآيرباص A320 Neo وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ 16 مقعد بدرجة رجال الأعمال و 126 مقعد بالدرجة السياحية.

2 - الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت Wi-Fi.

3 - من المقرر أن تُسير الشركة واحدة من رحلاتها اليومية بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت Wi-Fi وخدمات الـ Audio/Video Streaming ويمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.