رئيس التحرير

محمود مسلم

تعرف على مواعيد رحلات مصر للطيران إلى تركيا

الشركة تسيير 3 رحلات يوميًا بإجمالي 21 رحلة أسبوعية إعتباراً من يوليو

كتب:

أيمن حمزة
04:15 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
تعرف على مواعيد رحلات مصر للطيران إلى تركيا بداية من يوليو القادم

تعرف على مواعيد رحلات مصر للطيران إلى تركيا بداية من يوليو القادم

أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، زيادة عدد رحلاتها بين القاهرة واسطنبول لتصل إلى 3 رحلات يوميًا، بإجمالي 21 رحلة أسبوعية؛ اعتبارا من 2 يوليو المقبل.

ويأتي ذلك في ضوء اهتمام شركة مصر للطيران بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم. 

 

تعرف على مواعيد رحلات مصر للطيران إلى تركيا

 

« الوطن » تنشر خلال التقرير التالى أبرز ملامح الرحلات الجوية الجديدة بين البلدين وهي كالتالي :

1 - تقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة واسطنبول بطراز الآيرباص A320 Neo وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ 16 مقعد بدرجة رجال الأعمال و 126 مقعد بالدرجة السياحية.

 

2 - الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت Wi-Fi.

3 - من المقرر أن تُسير الشركة واحدة من رحلاتها اليومية بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت Wi-Fi وخدمات الـ Audio/Video Streaming ويمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.

 

اقرأ المزيد:

«مصر للطيران» تسير 71 رحلة جوية لنقل 5647 راكبا غدا

«مصر للطيران»: تسيير 84 رحلة جوية لنقل 6868 راكبا غدا

مصر للطيران: تطبيق 4 إجراءات على القادمين من دول تحور كورونا

مصر للطيران تتبرأ من فيديو «خناقة راكبتين» على متن طائرتها: لا تَتْبع شركتنا

مصر للطيران: مطار دبي يقرر إعادة الرحلات لمبنى الركاب 1

مصر للطيران: وقف تأشيرات دخول أديس أبابا اعتبارا من 18 يونيو

«مصر للطيران» تشارك بمؤتمر ومعرض صيانة وعمرة الطائرات بالشرق الأوسط

«كوفيد» وشركة «مصر للطيران»

أحمد شاهين رئيسا لمجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي

مصر للطيران تطرح أسعار خاصة للسفر للوجهات الداخلية