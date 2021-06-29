مصر للطيران: تشغيل 21 رحلات أسبوعية بين القاهرة واسطنبول

أعلنت شركة مصر للطيران عن زيادة تردداتها بين القاهرة واسطنبول لتصل إلى 3 رحلات يوميًا «بإجمالي 21 رحلة أسبوعية» من 2 يوليو 2021، وذلك في ضوء اهتمام الشركة بتعزيز شبكة خطوطها الدولية وفي ظل الزيادة التدريجية لحركة السفر حول العالم.

وستقوم مصر للطيران بتشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة واسطنبول بطراز الآيرباص A320 Neo وهو أحد أحدث طرازات الشركة والمزود بـ16 مقعد بدرجة رجال الأعمال و126 مقعد بالدرجة السياحية وكذلك فإن الطائرة مزودة بشاشات شخصية بجميع الدرجات يتوافر عليها العديد من المواد الترفيهية بالإضافة إلى توافر خدمات الإنترنت Wi-Fi.

ومن المقرر أيضا أن تُسير الشركة واحدة من رحلاتها اليومية بطراز الآيرباص A220-300 المزود بخدمات الإنترنت Wi-Fi وخدمات الـAudio/Video Streaming ويمكن للمسافرين الاستفادة بباقة إنترنت ترفيهية مجانية.

وأشارت الشركة إلى أنه لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة egyptair.com او الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر.