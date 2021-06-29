شهد سعر الريال السعودي حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري وفقًا لآليات العرض والطلب، لذا ترصد «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 29-6-2021 في البنوك المصرية على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنوك

واختلف سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك الأهلي

وصل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري في بداية تعاملات اليوم، إلى نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس، نحو 4.11 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي، 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية، 4.10 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

وجاءت أسعار العملات مقابل الجنيه المصري في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر اليورو

بلغ سعر اليورو في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 29 يونيو، نحو 18.59 جنيه للشراء، و18.77 جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي، وفي البنك الأهلي المصري، نحو 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

وفي بنك الإسكندرية، سجل سعر اليورو 18.56 جنيه للشراء، و18.74 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل 18.57 جنيه للشراء، و18.73 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سجّل الجنيه الإسترليني في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 29 يونيو، في بنك مصر، نحو 21.62 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، 21.64 جنيه للشراء، و21.83 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري، سجل سعر الجنيه الإسترليني 21.62 جنيه للشراء و21.80 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 21.60 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع.