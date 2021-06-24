سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الخميس 24 يونيو 2021

ازدادت معدلات البحث خلال الساعات الماضية عبر المحرك العالمي «جوجل» عن سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، في نهاية معاملات اليوم الخميس 24 يونيو 2021، في البنوك والمؤسسات المصرفية، والتي يتوقع أن تستقر بسبب الراحة الأسبوعية للمؤسسات المصرفية يومي الجمعة والسبت.

وفي هذا الصدد، ترصد جريدة «الوطن» في إطار الخدمات الإخبارية لالتي تقدمها لقرائها على مدار اليوم، سعر الريال السعودي مقابل الجنيه وفقًا لنهاية معاملات اليوم الخميس الموافق 24 يونيو، وذلك بحسب ما جاء في المواقع الرسمية للبنوك المصرية، وذلك في السطور التالية:

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع، وفقًا لآخر التعاملات اليوم الخميس.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع في بنك مصر.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

وسجل سعر الريال مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد نحو 4.02 جنيهًا للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي

كما سجل الريال مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 4.15 جنيهًا للشراء، و4.19 جنيهًا للبيع.

سعر الريال مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

ووصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 4.08 جنيها للشراء، و 4.18 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية نحو 4.10 جنيها للشراء، و4.19 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التعمير والإسكان

كما سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في بنك الإسكان والتعمير نحو 4.07 جنيها للشراء، و4.22 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك عودة

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك عودة، مسجلًا نحو 4.12 جنيهًا للشراء، و4.18 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

وجاء سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري داخل بنك قناة السويس، مسجلًا نحو 4.11 جنيهًا للشراء، و4.19 جنيهًا للبيع.