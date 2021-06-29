غرامات على 12534 شخصا لعدم ارتداء الكمامات.. وضبط 1832 «شيشة»

تواصل وزراة الداخلية، حملاتها للتأكد من تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا، والمتضمنة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وإلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية. وأسفرت حملات أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 12607 أشخاص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وجرى التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ12534 منهم، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 73 لم يسددوا الغرامة المقررة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 931 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار تحديد مواعيد الغلق. وضبط 277 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة «الشيشة».. بإجمالي مضبوطات 1832 أرجيلة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.