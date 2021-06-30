حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي

يحب مولود برج الحمل أن يكون القائد دائمًا، إذ يفضل أن يتحمل المسؤولية لإتمام أي عمل مهما كانت التحدي فيه صعبًا.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تهتم بصحتك ولا تدع المستجدات والأحداث تشتتك والزم الكتمان.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمدك بالقدرة على التأمل والملاحظة ويساعدك ذلك على فهم الآخرين، فقط لا تتكلم عن أخبارك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة جومانا مراد، ويوافق تاريخ ميلادها 1 أبريل.