حظك اليوم الأربعاء 30-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مواليد برج الثور يمكنهم أن يتظاهرون بالبرود، لكنهم مشتعلون من الداخل، قد ينفجرون لسببٍ تافه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يدفعك لتنمية أعمال وقد يقف بجانبك أحد المخلصين وتشعر بالامتنان له.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

قد تجد اليوم أن الأحباب والأصدقاء يمثلون مساحة مهمة في حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنانة فيفي عبده، ويوافق تاريخ ميلادها 26 أبريل.