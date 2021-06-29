حظك اليوم الثلاثاء 29-6-2021 برج الثور على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الثور طيّب للغاية، ويحب رعاية المقرّبين منه، ومعاملتهم بلطف، ما يجعل الأشخاص يشعرون بارتياح لقربه.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر يساعدك أن تحصل على دعم الأصدقاء ورؤساء العمل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

تناغم الشمس والقمر يساعدك اليوم على تحقيق تواصل مثير مع الأحباب وتقوم بمبادرات مناسبة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور، الفنان محمد ممدوح، ويوافق تاريخ ميلاده 9 مايو.