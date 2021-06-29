«مخبز دوڤال».. رواية جديدة للكاتبة بسمة السباعي بمعرض الكتاب

أصدرت الكاتبة بسمة السباعي، أحدث أعمالها وخامس إصداراتها الأدبية، رواية «مخبز دوڤال»، في تعاون جديد مع الوطن للنشر والتوزيع، ومن المقرر طرحها بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2021، الذي تنطلق فعالياته غدا الأربعاء 30 يونيو، وتستمر إلى 15 يوليو المقبل.

وكشفت الكاتبة في تصريحات لها، أن الرواية تحمل طابع الحياة، حيث أنها مستوحاة من هموم الناس ومشكلاتهم وأفراحهم، وبها العديد من الجوانب الرومانسية والاجتماعية والإنسانية.

وأكدت بسمة، أن الرواية تعد تجربة مختلفة في مشوارها الثقافي والأدبي، معبرة عن سعادتها بالمشاركة في الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

جدير بالذكر، أن رواية «مخبز دوفال»، هي الرواية الخامسة للكاتبة بسمة السباعي، وحازت الكاتبة على إعجاب كثير من القراء، الذين تواصلوا مع إصدارتها السابقة «عطية وموسوليني»، «أم فريدة»، «دُش ساقع» و«حياة».

معرض الكتاب 2021

ويفتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ52 بمركز المعارض الدولية بالتجمع الخامس، غدا، التي تنقد تحت شعار «في القراءة حياة».

ويستقبل المعرض الزائرين، ابتداء من يوم الخميس الموافق 1 يوليو المقبل، من الساعة العاشرة صباحا إلى العاشرة مساء، ماعدا الجمعة من الواحدة ظهرا إلى العاشرة مساء.

وأعلنت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، إطلاق المنصة الرقمية للمعرض، التي تعرض كل تفاصيل الدورة الحالية، مثل إصدارت دور النشر المشاركة، وإمكانية الحصول على الكتب من خلال البحث عن الإصدارات ودور النشر، وخريطة المعرض، فضلا عن برنامج الأنشطة والفعاليات الثقافية، التي ستكون متاحة على المنصة، ابتداء من يوم الخميس، وحجز تذاكر المعرض، وحجز تذاكر معرض الكتاب 2021، ومعرض للكتاب 3d، يحمل أجواء المعرض، وكل ما يحدث على الأرض.