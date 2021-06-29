«الدقهلية» تعتمد 20 مخططا تفصيليا للمدن والقرى

أعلنت محافظة الدقهلية، اليوم، اعتماد 20 مخططًا تفصيليًا معدلًا للمدن والقرى في إطار العمل على الانتهاء من المخططات التفصيلية على مستوى المحافظة، ليبلغ إجمالى ما بلغ اعتماده من مخططات جديدة وتفصيلية ومعدلة واستراتيجية على مستوى المحافظة منذ بداية عام 2020 يصل حتى الآن إلى 153 مخططا تفصيليا واستراتيجيًا ومعدلًا.

ويأتي ذلك في إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحرصه على حل جميع مشكلات المواطنين بالمحافظات، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بالتعامل الفورى لتحقيق مطالب وإحتياجات المواطنين وحل مشكلاتهم.

العمل علبي اعمتاد باقي المخططات

من جهتها، قالت المهندسة سماح المحمدي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة، إنه يجرى العمل على قدم وساق لإنهاء كافة المخططات المتبقية بنطاق المحافظة بالتعاون مع جميع الأجهزة المختصة ومع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وهيئة عمليات القوات المسلحة.

أسماء القرى والمدن التي تم اعتمادها

وأوضحت محافظة الدقهلية، أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية المعدلة لها اليوم هى قرية بهوت بمركز نبروه، وقرى كفر بربري وكفر عطا سليمان بمركز ميت غمر، وقرية سنبخت بمركز أجا، وقرية المحلاوي بمركز الجمالية، وقرى طوخ الاقلام والمقاطعة وطرانيس العرب بمركز السنبلاوين، وقرى أولاد علم والطوابرة بمركز المنزلة، وقرى الميهي وصدقا بمركز تمي الأمديد، ومنطقة عمر أفندي ببلقاس، وأرض الدريسة بمركز طلخا، وحي غرب المنصورة ومدن منية النصر وشربين ودكرنس وبني عبيد والكردي.

وأضاف البيان، أن المخططات التي تم اعتمادها يبدأ العمل طبقا لها ابتداءا من يوم نشر ها بالجريدة الرسمية، تيسيرًا على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء في هذه المدن والمراكز والقرى، كما أن تلك المخططات تساهم بشكل كبير في إنهاء كافة مشكلات التنمية العمرانية والسكانية ولتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات التفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات والالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119 لسنة 2008.