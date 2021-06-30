«الزراعة» تعلن 8 مواصفات لخروف عيد الأضحى.. لا تشتريه قبل التأكد منها
كتب:
محمد أبو عمرة
08:19 ص | الأربعاء 30 يونيو 2021
عيد الأضحى 2021
وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، عددا من المواصفات الهامة لشراء خروف عيد الأضحى 2021، وفي حال تجاهلها قد يعرضك لشراء أضحية غير سليمة، أو مصابة بأمراض تؤثر على جودة اللحوم، وهي كالتالي:
1. أن يراعى في الخروف أن تكون رأسه مرفوعه لأعلى وألا تكون متدلية لأسفل.
2. أن تكون عيناه لامعتين براقتين، لا تتواجد بهما أي إصابات مرضية، وأعراضها الاصفرار والاحمرار وأن تكون خالية من الدموع والإفرازات.
3. أن يتنفس الخروف طبيعيا، ولا يعاني من النهجان أو السعال، ويكون أنفه غير مصاب بالرشح أو به إفرازات.
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4. أن يكون فم ولسان الخروف خالٍ من الالتهابات والإفرازات.
5. أن يكون الصوف الخارجي ناعم الملمس، وقوى عند محاولة نزعه باليد ومتكامل وغير ناحل ونظيف.
6. أن يكون الجلد خاليا من أي تقرحات أو تقيحات أو دمامل أو تورمات وليس به جروح وبقع وتشققات.
7.أن يكون الخروف نشيط الحركة ويأكل بشكل دائم وغير كسول، والقوائم ممتلئة وغير نحيلة، ومستقيمة وقوية، ولا يعاني من مظاهر وعلامات الانتفاخ والإسهال عند مؤخرته.
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8. أن يحتوي في منطقة الرقبة والظهر على اللحوم، فلا تكون العظام في هذه المناطق بارزة تُحس باليد عند لمسها، وألا يكون الكرش ممتلئا بشكل غير طبيعي عند الضغط عليه من جانبيه.
وكانت وزارة الزراعة قد وضعت خطة تتمثل في تكثيف حملات المرور على أماكن بيع الأضاحى في المحافظات، للتأكد من صحة وسلامة الحيوانات المعروضة لبيع الأضحيات، والتأكد من وضعها في مواضع إيواء مناسبة تراعي درجة الحرارة وتقديم العليقة المناسبة، والماء الكافي والتنسيق في ذلك بين الهيئة العامة للخدمات البيطرية وقطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة.
خط ساخن للإبلاغ عن شكاوى شراء الأضاحي
وخصصت وزارة الزراعة أرقاما للاتصال في حالة الشكوى على 33372198 - 37602976 ، أو إرسال رسائل على أرقام الواتساب (01558626681- 01558626682).
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