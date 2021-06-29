خبير مصوغات: من يريد الادخار عليه شراء الجنيهات الذهب والسبائك

قال خبير المصوغات تامر صبحي، إن الاستثمار في الذهب وفي العقارات يعد من أفضل الاستثمارات على المدى الطويل، ناصحًا من يريد الادخار والزينة معًا شراء «غوايش» عيار 21، لأن مصنعيتها صغيرة ونسبة الخسارة عند بيعها صغيرة جدًا، أما من يريد الادخار فقط فعليه شراء الجنيهات الذهب والسبائك، لأن نسبة الخسارة فيهم تكون بسيطة للغاية.

وأضاف «صبحي» خلال استضافته في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «dmc» وتقدمه الإعلامية سالي شاهين، اليوم الثلاثاء، أن لون الذهب عيار 18 يكون أفتح من الذهب عيار 21، لافتًا إلى أن نسبة الذهب الخام في كل عيار ثابتة على مستوى العالم، ويحتوي عيار 21 على نسبة ذهب تصل إلى 875 أما في عيار 18 تصل نسبة الذهب إلى 750.

وأوضح خبير المصوغات، أن الذهب المغشوش توجد فيه نسبة إخضرار، مشيرًا إلى أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة من البائعين يعطون الأشخاص ذهب مقلد على أنه أصلي، لافتًا إلى أن كل مصوغة ذهبية يوجد عليه ختم للشركة المصنعة، وهي أضمن طريقة للتأكد من أن الذهب أصلي.

وتابع: «ذهب 24 بيكون طري يتشكل بسهولة بس برضه بيتكسر بسهولة عشان كده أنا برشح لأي حد عاوز يلبس ذهب للزينة يلبس ذهب عيار 21 لأنه شيك وبيكون سعر مناسب وشكله أفضل ونسب الذهب فيه أكثر طبعًا من النسب الموجودة».