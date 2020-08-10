4.8 مليار لتطوير الجامعات.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي اليوم

أجرى الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، جولة تفقدية لمقر مكتب التنسيق الرئيسي الجديد بجامعة عين شمس، بحضور الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، والسيد عطا، المشرف على التنسيق ورئيس قطاع التعليم.

وجاءت أبرز تصريحات وزير التعليم العالي في جولته، كما يلي:

- انتهاء اختبارات القدرات 20 أغسطس الحالي.

- انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس ولمدة 5 أيام تباعا حتى الانتهاء من الثلاث مراحل.

- 15 سبتمبر انتهاء تنسيق الثلاث مراحل للتنسيق الجامعات.

- عدد طلاب علمي علوم الذين حصلوا على أكثر من 95% يمثل 30.5% من طلاب شعبة علمي علوم.

- الإعلان عن موعد تقدم الشهادات المعادلة العربية والأجنبية قريبا.

- وزارة التعليم العالي تعمل إلكترونيا فيما يتعلق بتنسيق الجامعات.

- وفرنا جميع الإمكانيات للتيسير على الطلاب للتسجيل من خلال معامل الحاسب الآلي بالكليات.

- الجامعات المصرية بذلت مجهودا عظيما في انتهاء ماراثون امتحانات السنوات النهائية، وتحية عظيمة لرؤساء الجامعات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

- جامعة عين شمس انتهت خلال أسبوعين من تجهيز مكتب التنسيق على أعلى مستوى، يليق بالطلاب المصريين.

- جميع الموظفين والعاملين بمكتب التنسيق الرئيسي والمعامل جرى تدريبهم على أعلى مستوى.

- أعمال التنسيق تتم بشكل إلكتروني بالكامل منذ سنوات وبنجاح.

- الانتهاء من استعدادات التنسيق يأتي استكمالا للجهد الكبير الذي بذلته منظومة التعليم الجامعي بكل مؤسساتها في إتمام العام الدراسي السابق بنجاح.

- تجهيز خطة العام الدراسي الجديد التي تعتمد على نظام التعليم الهجين لزيادة الاعتماد على التعليم عن بعد.

- مراعاة التخصصات الدراسية التي تتطلب دراسة عملية.

- تخصيص 4.8 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية التكنولوجية للجامعات.