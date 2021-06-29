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«شوقي»: الإجابة في امتحانات الثانوية بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود

«شوقي»: يمكن تظليل الإجابة بشكل خفيف بالرصاص قبل التأكد منها

كتب:

كريم روماني
09:09 م | الثلاثاء 29 يونيو 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الإجابة على ورقة البابل شيت في امتحانات الثانوية العامة2021، بالقلم الجاف الأزرق أو الأسود، مؤكدًا أنه يمكن للطلاب تظليل الإجابات بالرصاص في حال عدم التأكد من الإجابة، وعند التأكد منها يتم تظليلها بقلم جاف أزرق أو أسود.

جاء ذلك في تصريحات له عبر جروب «أدعم طارق شوقي» بتطبيق «واتس آب».

وفي سياق متصل، أكد طارق شوقي، أن امتحانات الثانوية العامة، ستكون مختلفة عن الأعوام السابقة، وأن الهدف من نظام الامتحانات الجديد ليس الحصول على الدرجات النهائية، بل أن المستهدف هو حل أكبر عدد من الأسئلة، والامتحان موحد بين كل الطلاب.

وأشار وزير التعليم إلى أن إدخال الطالب لأي محمول للجنة الامتحانات، سيُعاقب بقانون الغش.

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